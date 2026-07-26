Động thái của Jennie giữa loạt tranh cãi xoay quanh "hồng hài nhi" Nah Kai

HHTO - Jennie (BLACKPINK) đã cập nhật bài viết mới trên Instagram với caption được fan cho rằng đang ám chỉ đến những tranh cãi về Nah Kai - nam chính trong MV mới của cô "Less than a Lover".

MV Less than a Lover được phát hành vào chiều ngày 24/7 thì tối cùng ngày, các fan của Jennie tại Đài Loan (Trung Quốc) tức giận khi bắt gặp tài khoản được cho là bạn của Nah Kai đăng Story Instagram cho biết bản thân đã video call với nam người mẫu 1 tiếng đồng hồ, được nghe những chuyện hậu trường rất sốc nhưng không thể công khai.

Người hâm mộ để lại bình luận nhắc nhở, chỉ trích bạn của Nah Kai có hành vi "ké fame (Jennie)" thì anh đáp trả bằng những lời được cho là khiêu khích, ẩn ý xúc phạm nữ idol. Story của bạn Nah Kai trở thành một phần lý do khiến các lời đồn không hay trong việc sản xuất MV lan truyền. Đây chính là lý do tranh cãi bị "thổi lửa" bùng lên mạnh mẽ. Sự việc lan rộng trên X, Threads.

Story Instagram "châm lửa" cho tranh cãi.

Nah Kai bị dân mạng chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp và vi phạm điều khoản bảo mật do kể chuyện với bạn bè mà không biết kiểm soát bè bạn giữ kín miệng, tạo nên luồng dư luận tiêu cực khi Jennie phát hành sản phẩm còn chưa được 24h.

Bạn của Nah Kai đã khóa tài khoản mạng xã hội. Nam người mẫu sinh năm 2K2 nhận về hàng loạt bình luận chỉ trích, chất vấn tại các bài đăng gần nhất và buộc phải bật chế độ hạn chế comment. Chiều 25/6, anh đăng Story Instagram với nội dung: "Người ta nghĩ cả nghìn cách để ghét bỏ bạn và cố dìm bạn xuống. Sao nào, tôi sẽ chẳng giải thích điều gì đâu. Thời gian sẽ nói lên tất cả".

Story Instagram được cho là lời đáp trả ngầm của Nah Kai giữa tranh cãi.

Sau Story được cho là lời đáp trả tranh cãi, Nah Kai vẫn cập nhật các Story đời thường khác. Động thái của anh càng khiến fan Jennie tức giận. Nah Kai tăng độ nhận diện rõ rệt kể từ khi mới chỉ có ẩn ý là "chàng thơ" của Jennie trong MV Less than a Lover, dễ thấy nhất ở lượt theo dõi Instagram từ gần 80K followers đến nay đã có hơn 264K và vẫn tiếp tục tăng. Các fan chỉ trích Nah Kai "vô ơn", "ngông cuồng" khi chỉ biết hưởng lợi từ danh tiếng Jennie mà không biết bản thân đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến cô.

Ngược lại, cũng có những ý kiến bênh vực Nah Kai. Những dân mạng này cho rằng fan của Jennie đang làm quá. Bởi thực tế, chưa có bất cứ thông tin hậu trường nào "bị leak" từ phía Nah Kai. Lỗi sai đến từ bạn của nam người mẫu không thể gán cho anh.

Chiều 26/7, Jennie cập nhật bài viết và Story Instagram mới với caption: "Tôi không thích bị làm phiền vào ngày nghỉ của mình". Trên X, các fan đang tò mò liệu câu nói này có phải đang ám chỉ đến Nah Kai và những ồn ào từ phía nam người mẫu, rằng cô đang không để tâm đến tranh cãi?

Fan bình luận: "Nếu Jennie đang tận hưởng kỳ nghỉ của cô ấy thì chúng ta cũng chill đi", "Chị đã nói vậy rồi thì mọi người ok đi", "Tận hưởng Less than a Lover đi và kệ kẻ gây rắc rối kia đi"...