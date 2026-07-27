Kênh YouTube của BLACKPINK bị hack, nhạc mới bị tung hay chỉ là sản phẩm AI?

HHTO - Việc kênh YouTube và Apple Music của BLACKPINK đang bị hacker can thiệp vào ngày 27/7 liệu có liên quan đến vụ "làm loạn" ở Spotify 2 ngày trước?

Chiều 27/7, tài khoản Apple Music và kênh YouTube (hơn 100 triệu subcribe) của BLACKPINK đột nhiên xuất hiện 2 video/ bản ghi tiêu đề Boss Up và I Dont Understand. Video chứa giọng của các thành viên BLACKPINK với giai điệu không phải bất kỳ bài hát nào của nhóm đã phát hành. Trên X, người hâm mộ hoang mang tag thẳng YG và tài khoản chính thức của BLACKPINK để yêu cầu xử lý gấp.

﻿﻿ Video lạ trên kênh của BLACKPINK.

Năm ngoái, kênh Spotify của BLACKPINK từng bị hacker can thiệp. Nhạc của nhóm và cá nhân các thành viên cũng từng bị rò rỉ. Fan e ngại 2 video bị leak chính là nhạc mới chưa phát hành hoặc demo cũ của nhóm. Một số người hâm mộ lại cho rằng đây chỉ là sản phẩm AI.

Có fan đưa ra giả thuyết rằng có thể hacker đã đăng video thông qua một kênh phân phối mở rồi gắn thêm kênh YouTube BLACKPINK, không phải trường hợp lớp bảo mật của kênh bị phá. Bởi khi nhấn trực tiếp vào kênh YouTube của BLACKPINK, 2 video kia không xuất hiện, nhưng khi gõ tên nhóm hoặc từ khóa liên quan trên thanh tìm kiếm thì video (của hacker) sẽ hiện ra. Các fan đã kêu gọi dân mạng không truy cập hay chia sẻ video/ bản ghi do hacker đăng tải.

Cách đây 2 ngày, hàng loạt tài khoản Spotify của các nhóm nữ K-Pop bị cùng một hacker tấn công. Người này đổi tên bài hát của nhóm nữ này thành nhóm khác hoặc viết những câu chế nhạo. Tình trạng này đã sớm được khắc phục. Việc tài khoản của BLACKPINK bị tấn công đang khiến dân mạng nghi ngờ: Liệu có phải cùng một người làm loạn hay không?