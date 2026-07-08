WINWIN Đổng Tư Thành sẽ tập trung nghiệp diễn tại Trung Quốc sau khi rời NCT - SM?

HHTO - WINWIN Đổng Tư Thành rời nhóm NCT và cả SM ngay sau khi chấm dứt hợp đồng. Tương lai của anh ra sao?

Ngày 8/7, phía SM và phòng làm việc của WINWIN (Đổng Tư Thành) đăng thông báo hợp đồng giữa hai bên sẽ chính thức hết hạn từ ngày 9/7/2026. Đổng Tư Thành sẽ rời NCT, kết thúc hành trình 10 năm với "ông lớn" này.

Nam nghệ sĩ cũng đã đăng tâm thư dài trên Weibo để bày tỏ biết ơn tất cả mọi người đã giúp anh có được thành tựu hiện tại, hi vọng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của người hâm mộ trong chương tiếp theo của sự nghiệp.

﻿ Thông báo của SM và bài viết của Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành ra mắt với tư cách thành viên NCT 127 và sau đó là WayV (đều thuộc hệ thống NCT). Năm 2026 là năm đội hình NCT có nhiều biến động. Vài tháng trước, Mark xác nhận rời SM và NCT, chỉ 3 ngày sau, Ten cũng thông báo rời công ty nhưng vẫn là thành viên nhóm.

Tháng 9/2021, Đổng Tư Thành thông báo lập phòng làm việc riêng, chuyên quản lý hoạt động nghệ thuật ở quê nhà Trung Quốc và bắt đầu lấn sân qua nghiệp diễn. Dù vai chính hay phụ, kỹ năng diễn xuất của Đổng Tư Thành đều được khán giả đón nhận tích cực. Điều đáng tiếc là chưa có tác phẩm nào tạo được hiệu ứng bùng nổ.

Đổng Tư Thành có duyên với vai công tử ăn chơi, cà lơ phất phơ nhưng thông minh và có tài ngầm. Đôi mắt phượng của anh từng gây ấn tượng mạnh mỗi khi có phim lên sóng.

Sau khi rời SM và NCT, có thể Đổng Tư Thành sẽ hoàn toàn tập trung xây dựng sự nghiệp diễn xuất. Anh đang ghi hình cho phim cổ trang Đúng Độ Xuân Về (Kháp Phùng Xuân), đóng chính cùng Đặng Ân Hy. Đổng Tư Thành vào vai Hứa Phụng Giai - thiếu niên tướng quân danh tiếng lẫy lừng, điềm tĩnh, uy nghiêm.

Blogger giải trí tại Trung Quốc "tung dưa" Nghe Nói Hôm Nay Mưa Bóng Mây - phim hiện đại Đổng Tư Thành, Dương Siêu Việt đóng chính, dự kiến lên sóng vào tháng 8 năm nay. Đây là bộ ngôn tình thể loại thanh xuân, học đường được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mát dịp Hè, được trông đợi nhờ phản ứng hóa học tốt của diễn viên chính trên phim trường. Trailer cũng có nhiều góc quay đẹp.