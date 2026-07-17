Sự thật về Kim Yoon Sik - Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên: "Chung nhà" người đáng ghét

HHTO - Đối lập với hệ điều hành "nửa sợ nửa cuốn hút" trong "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên", Kim Yoon Sik từng được "đóng khung" cho dạng vai ngô nghê, dễ bị lừa gạt. Anh từng mắc một bệnh lý và dưới đây là những sự thật khác về "công tố viên Ju Tae Seon".

Kim Yoon Sik "chung nhà" với bà mẹ đáng ghét của Teach You A Lesson

Kim Yoon Sik thời mới vào nghề.

Kim Yoon Sik sinh năm 1998, cao 1m87, theo học khoa Sân khấu - trường Đại học Dongguk. Anh ra mắt vào năm 2018 với vai chính trong phim ngắn web-drama MU:D Vol. 1, diễn vai phụ/ khách mời trong Trade Your Love, Hosiptal Playlist 2, Twenty Five Twenty One, I Am A Running Mate...

Anh từng hoạt động với nghệ danh Yoon Do Gun. Từ năm 2024, Kim Yoon Sik chuyển qua hoạt động bằng tên thật. Gần đây, sau khi Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal) gây sốt, anh cũng đổi lại tên Instagram cá nhân thành tên thật .

﻿ ﻿﻿﻿

Yoon Sik từng khó khăn trong việc tìm được công ty quản lý phù hợp. Tháng 9/2025, Log Studio (công ty quản lý của diễn viên Lee Jae Wook) thông báo đã chiêu mộ Kim Yoon Sik, nhưng lần hợp tác này kết thúc chóng vánh. Công ty quản lý hiện tại của anh là ANIC Ent - "nhà chung" với Choi Jin Hyuk, Lee Jung Eun và Jo Eun Sol (đóng học sinh đổ đốn ở Trung học Nakwon - tập 7 Teach You A Lesson), Park Ji Yeon (người vào vai bà mẹ gây ức chế nhất tập 5 của Teach You A Lesson).

Hình tượng "cún bự ngốc nghếch" trước khi làm công tố viên "quậy đục nước" làng boylove

Kim Yoon Sik từng là diễn viên trong chương trình Love Intervention mùa 2 và 3, tham gia tái hiện câu chuyện của khán giả/ khách mời. Vì có vóc dáng cao lớn, thường vào vai ngô nghê, dễ bị lừa nên thời điểm này, anh được khán giả nhắc đến với hình tượng "cún bự ngốc nghếch".

Đạo diễn Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên cho biết cô đã nghĩ Kim Yoon Sik là kiểu người điềm đạm, nghiêm nghị khi anh xuất hiện ở buổi thử vai. Nhưng lúc gặp lại để trao đổi sâu hơn vào ngày ký hợp đồng, cô đã thay đổi suy nghĩ: "Tôi thấy cậu ấy như một chú cún vậy".

Công tố viên Ju Tae Seon lúc nào cũng xuất hiện với gương mặt "khó ở", lạnh lùng như con sói có thể "ăn thịt" bất cứ ai đến gần. Khi "về acc chính", Kim Yoon Sik lại "ỏn ẻn" hay ngại, đúng chuẩn "cún bự" vô tri hiền lành từ video hậu trường đến hoạt động quảng bá, đời thường.

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên là phim boylove đầu tiên Kim Yoon Sik tham gia. Anh từng lo sợ khi vừa nhận lời. Đạo diễn đã gặp riêng và dành vài giờ đồng hồ để trao đổi, cổ vũ Kim Yoon Sik.

Từ set quay đầu tiên, anh khiến đạo diễn bất ngờ về màn thể hiện táo bạo. Ju Tae Seon tạo nên cú hích mạnh trong sự nghiệp Kim Yoon Sik, giúp anh hút thêm lượng lớn fan từ Hàn đến Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia...

Các fan đồn rằng, anh công tố viên Ju Tae Seon luôn cười nửa miệng, nhếch mép trong phim vì nếu cười mỉm như bình thường sẽ lộ ngay "cốt cún" Kim Yoon Sik. - Video: @sagemenulis

Mắc hội chứng Tourette

Hội chứng Tourette là bệnh lý hệ thần kinh khiến bệnh nhân bị co giật. Kim Yoon Sik mắc hội chứng này khi còn nhỏ và là lần đầu tiết lộ chuyện này trong một vlog trên kênh YouTube cá nhân cũ.

Trong phỏng vấn trên báo Hankookilbo vào năm 2021, anh cho biết bản thân học nhiều loại hình nghệ thuật và thể thao vì được khuyên cần giải tỏa, bộc lộ cảm xúc theo nhiều cách khác nhau để thuyên giảm các triệu chứng của Tourette.

Vì thế, Kim Yoon Sik đã học vẽ tranh, chơi daegeum, học piano, luyện Hapkido, Kendo. Anh khắc phục tốt hội chứng Tourette, chuẩn bị thi nghệ thuật và dần tìm ra niềm yêu thích diễn xuất.

Chia sẻ với tờ Hankookilbo, Kim Yoon Sik cho biết: "Dĩ nhiên không thể nói rằng tôi hoàn toàn vượt qua bệnh lý nhờ sức mạnh nghệ thuật hay diễn xuất. Tôi có nhiều bạn bè tốt, được mọi người giúp đỡ và bản thân cũng nỗ lực rất nhiều. Dù vậy, tôi nghĩ là chắc chắn những trải nghiệm đa dạng khi diễn xuất đã phần nào giúp tôi vượt qua nó".

TMI: Diễn viên Ryeoun (Dưa Hấu Lấp Lánh, Weak Hero 2...) và Lee Know (Stray Kids) là một vài trong những người bạn thuộc giới giải trí của Kim Yoon Sik. Ryeoun "thả tim" hình Kim Yoon Sik đến ủng hộ một buổi diễn của Lee Know cùng Stray Kids.

Biết mình đẹp, mê vũ trụ

Trong bài phỏng vấn với KBS, Kim Yoon Sik đã tự tin "flex" đặc điểm quyến rũ của mình là đôi mắt, lông mày tự nhiên, nụ cười và chiều cao. Anh thích vũ trụ và ngắm nhìn bầu trời. Kim Yoon Sik tải một ứng dụng nhận diện chòm sao và thường sử dụng nó để xác định các chòm sao trên bầu trời rồi cá cược với bạn bè.

Đây là câu trả lời trong phỏng vấn của anh hồi năm 2022, chưa rõ hiện tại nam diễn viên còn niềm yêu thích này không. Vì đam mê này nên Kim Yoon Sik từng muốn thử sức với thể loại khoa học viễn tưởng, muốn mặc đồ phi hành gia, vào vai nhân vật chiến thắng mọi thử thách.