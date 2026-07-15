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Màn hợp tác không-ai-ngờ: "Bé" Xuân Nghi, "bé" Xuân Mai tái ngộ trong dự án mới

Duy Khang

HHTO - Từng là hai trong số những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Việt Nam, Xuân Nghi và Xuân Mai lần đầu tiên góp giọng trong cùng một sản phẩm âm nhạc.

Màn kết hợp diễn ra trong ca khúc Có Ai Quan Tâm Mình Đâu, một trong những bài hát thuộc mini album Let's Never Give A Sh** của nữ ca sĩ Xuân Nghi. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Xuân Mai sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc.

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Dự án âm nhạc của Xuân Nghi dự kiến phát hành vào ngày 17/7.

Theo chia sẻ từ Xuân Nghi, đây là lần đầu tiên cô và Xuân Mai cùng thu âm, quay MV và có cơ hội làm việc chung một cách trọn vẹn. Quá trình thực hiện dự án không chỉ xoay quanh âm nhạc mà còn là dịp để cả hai dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau về những thay đổi trong cuộc sống sau nhiều năm trưởng thành và phát triển sự nghiệp tại Mỹ.

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Đối với khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 8X và 9X, sự kết hợp này mang nhiều ý nghĩa hơn một màn song ca thông thường. Xuân Mai và Xuân Nghi từng là hai trong số những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc thiếu nhi những năm 2000. Cả hai đều bước lên sân khấu từ khi còn rất nhỏ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Dù có nhiều điểm chung về xuất phát điểm, cả hai gần như chưa từng có một dự án âm nhạc chính thức cùng nhau.

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Xuân Mai và Xuân Nghi từng là hai trong số những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc thiếu nhi những năm 2000.

Những năm gần đây, Xuân Nghi liên tục có các hoạt động âm nhạc mới sau khi trở về Việt Nam và tham gia nhiều dự án nghệ thuật, đặc biệt là chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Trong khi đó, Xuân Mai gần như duy trì cuộc sống kín tiếng sau khi định cư tại Mỹ. Xuân Nghi cũng từng thừa nhận việc hợp tác với Xuân Mai không phải điều dễ dàng bởi cả hai theo đuổi những định hướng nghệ thuật khác nhau. Vì vậy, thông tin cô góp mặt trong ca khúc mới của Xuân Nghi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả.

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Với Xuân Nghi, Có Ai Quan Tâm Mình Đâu không chỉ là một ca khúc nằm trong mini album mới mà còn là dự án cô đặc biệt trân trọng bởi được đồng hành cùng người bạn thân thiết. Còn với khán giả, sự xuất hiện của Xuân Mai trong dự án lần này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường nhạc Việt trong tháng 7.

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Duy Khang
#Xuân Nghi #Xuân Mai #Hợp tác âm nhạc #Dự án mới #Nhạc thiếu nhi #Sự trở lại #Chương trình âm nhạc

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