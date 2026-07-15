Rộ tin Tinh Hà “Say Hi” tổ chức concert tại Mỹ, nối dài hành trình vươn ra quốc tế

HHTO - Dù mới chỉ phát sóng tập thứ 2, Tinh Hà “Say Hi” đã xuất hiện những tin đồn về lịch trình concert trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhiều tài khoản trên Threads cho rằng Vũ trụ “Say Hi” sắp được mang đến nước Mỹ thêm một lần nữa.

Những màn trình diễn tại Live Stage 1, Tinh Hà “Say Hi” đang nhanh chóng tấn công, chiếm lĩnh những vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng nhạc số. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán về kế hoạch concert hậu chương trình. Cụ thể, nhiều tài khoản tung thông tin nhà sản xuất sẽ tổ chức đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 10, và mang Vũ trụ “Say Hi” trở lại Las Vegas, Hoa Kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận của những bài viết này, nhiều khán giả đã thắc mắc vì sao lại tổ chức concert ở Mỹ, mà không phải… Mỹ Đình. Ở những mùa “Say Hi” trước, chuỗi concert thường được tổ chức song song tại TP.HCM và Hà Nội, trong đó Mỹ Đình là điểm đến quen thuộc. Vì vậy, việc thông tin concert Tinh Hà “Say Hi” sẽ tới Mỹ có trước thông tin concert tại Hà Nội đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực cũng như kế hoạch của nhà sản xuất.

Từ 2 mùa Anh Trai "Say Hi" ﻿đến Em Xinh "Say Hi", tất cả đều có số đêm diễn tại Hà Nội và TP. HCM cân bằng . - Ảnh: NSX

Nếu tin đồn về đêm diễn ở Hoa Kỳ là đúng sự thật, Tinh Hà “Say Hi” sẽ tiếp nối thành công của Anh trai “Say Hi” 2024. Năm 2024, chương trình từng gây chú ý khi tổ chức thành công hai đêm diễn tại nhà hát Planet Hollywood, Las Vegas. Với quy mô 7.000 khán giả mỗi đêm diễn, Anh trai “Say Hi” đã trở thành một trong những chuyến lưu diễn nước ngoài thành công nhất của nghệ sĩ Việt Nam.

2 đêm diễn Anh trai "Say Hi" tại Las Vegas diễn ra thành công rực rỡ.

Ngay từ khi ra mắt, nhà sản xuất chương trình đã cho biết Tinh Hà “Say Hi” hướng đến việc tạo ra không gian âm nhạc hiện đại, mang đến những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam nhưng vẫn có khả năng tiếp cận với khán giả quốc tế. Định hướng này phần nào được thể hiện ngay từ Live Stage 1, khi đội Wren Evans lựa chọn làm mới bản demo I Don’t Need A Translation từ đội ngũ sáng tác của SM Entertainment để tạo nên ca khúc Im Đợi Người Anh Thương.

Tinh Hà “Say Hi” chào đón sự trở lại của Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, JSOL… và nhiều gương mặt quen thuộc từ Anh trai “Say Hi” 2024. Chính vì vậy, nếu concert tại Las Vegas diễn ra, đây sẽ là bước đệm để chương trình vẫn thu hút được lượng khán giả đông đảo tại Hoa Kỳ, đồng thời giới thiệu được những nghệ sĩ mới mẻ và đầy tài năng của Vũ trụ “Say Hi”.