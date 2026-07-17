Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Chỉ với một đôi giày đỏ, bạn sẽ có ít nhất 5 công thức mặc đẹp cho cả tháng

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Có những món đồ không cần xuất hiện quá nhiều nhưng chỉ cần thêm vào là đủ khiến tổng thể trang phục trở nên thú vị hơn hẳn. Đó chính là một đôi giày màu đỏ!

Nếu tủ quần áo của bạn đa số là quần jeans và áo trắng, thì có thể đoán được ngay là mỗi khi ra đường, bạn đều tự hỏi không biết mặc như vậy có quá đơn điệu hay không.

img-2818.jpg

Thật ra để tăng cảm giác thời trang cho những trang phục đơn giản này không quá khó, cũng không cần mua cả tủ đồ mới, chỉ một điểm nhấn nhỏ là đủ.

img-2819.jpg

Hãy thử bắt đầu với giày, như sandal quai mảnh màu đỏ cà chua, guốc quai kẹp, sneaker retro hay giày bệt, miễn là phải đảm bảo là nó màu đỏ.

Quần jeans trắng và áo thun trắng

img-2800.jpg

Nếu muốn đôi giày đỏ trở thành tâm điểm, hãy để cả trang phục làm nền cho nó. Chọn một chiếc quần jeans trắng dáng suông, áo thun hoặc áo 3 lỗ trắng ôm nhẹ, sẽ khiến màu đỏ nổi bật hơn bao giờ hết. Muốn tổng thể thanh lịch hơn, chỉ cần khoác thêm trench coat màu be và đeo một chiếc kính phi công bản lớn là đã có ngay bộ trang phục hết sức là "giàu ngầm".

Quần jeans ống rộng và sơ mi trắng

img-2817.jpg

Jeans ống rộng wash sáng là món đồ đa năng nhất của mùa Hè. Kết hợp cùng một sơ mi trắng luôn là công thức mặc đẹp gần như không bao giờ sai.

img-2810.jpg

Thêm một đôi ballet đế bệt màu đỏ là trang phục lập tức có điểm nhấn, vừa thanh lịch vừa rất thời trang. Nếu bạn muốn hình ảnh của mình trông trưởng thành hơn, chỉ cần đổi sang giày đỏ đun và khoác thêm một chiếc áo mỏng là xong.

Quần jeans, giày đỏ và một chiếc áo len vắt vai

img-2816.jpg

Đây là lúc bạn có thể áp dụng một mẹo phối đồ giúp tổng thể trông hài hòa hơn, đó là lặp lại màu sắc ở phần trên và phần dưới của trang phục.

img-2813.jpg

Hãy vắt hờ một chiếc cardigan hoặc áo len mỏng màu đỏ lên vai, để đồng điệu với đôi giày. Vừa tạo thêm điểm nhấn màu sắc, vừa rất hữu ích khi bước vào những nơi bật điều hòa quá lạnh.

Quần jeans đậm màu và áo blouse trắng

img-2803.jpg

Nếu muốn vẻ ngoài chỉn chu hơn một chút nhưng vẫn giữ tinh thần mùa Hè, hãy thử phối quần jeans đen với áo blouse trắng, chọn chất liệu thêu hoặc ren nhẹ.

img-2820.jpg

Đôi giày đỏ sẽ giúp tổng thể bớt đơn điệu, thêm một chiếc túi cói, hoặc túi đan, nó sẽ là mảnh ghép cuối cùng khiến trang phục trông như bước ra từ những bức ảnh street style mùa Hè ở trời Âu.

Mai Lâm
#giày #Phong cách phối đồ với giày đỏ #Trang phục mùa hè đơn giản và thời trang #Cách kết hợp quần jeans và áo trắng #Điểm nhấn màu đỏ trong trang phục #Mẹo phối đồ cho mùa hè

Xem thêm

Cùng chuyên mục