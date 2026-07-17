Chỉ với một đôi giày đỏ, bạn sẽ có ít nhất 5 công thức mặc đẹp cho cả tháng

HHTO - Có những món đồ không cần xuất hiện quá nhiều nhưng chỉ cần thêm vào là đủ khiến tổng thể trang phục trở nên thú vị hơn hẳn. Đó chính là một đôi giày màu đỏ!

Nếu tủ quần áo của bạn đa số là quần jeans và áo trắng, thì có thể đoán được ngay là mỗi khi ra đường, bạn đều tự hỏi không biết mặc như vậy có quá đơn điệu hay không.

Thật ra để tăng cảm giác thời trang cho những trang phục đơn giản này không quá khó, cũng không cần mua cả tủ đồ mới, chỉ một điểm nhấn nhỏ là đủ.

Hãy thử bắt đầu với giày, như sandal quai mảnh màu đỏ cà chua, guốc quai kẹp, sneaker retro hay giày bệt, miễn là phải đảm bảo là nó màu đỏ.

Quần jeans trắng và áo thun trắng

Nếu muốn đôi giày đỏ trở thành tâm điểm, hãy để cả trang phục làm nền cho nó. Chọn một chiếc quần jeans trắng dáng suông, áo thun hoặc áo 3 lỗ trắng ôm nhẹ, sẽ khiến màu đỏ nổi bật hơn bao giờ hết. Muốn tổng thể thanh lịch hơn, chỉ cần khoác thêm trench coat màu be và đeo một chiếc kính phi công bản lớn là đã có ngay bộ trang phục hết sức là "giàu ngầm".

Quần jeans ống rộng và sơ mi trắng

Jeans ống rộng wash sáng là món đồ đa năng nhất của mùa Hè. Kết hợp cùng một sơ mi trắng luôn là công thức mặc đẹp gần như không bao giờ sai.

Thêm một đôi ballet đế bệt màu đỏ là trang phục lập tức có điểm nhấn, vừa thanh lịch vừa rất thời trang. Nếu bạn muốn hình ảnh của mình trông trưởng thành hơn, chỉ cần đổi sang giày đỏ đun và khoác thêm một chiếc áo mỏng là xong.

Quần jeans, giày đỏ và một chiếc áo len vắt vai

Đây là lúc bạn có thể áp dụng một mẹo phối đồ giúp tổng thể trông hài hòa hơn, đó là lặp lại màu sắc ở phần trên và phần dưới của trang phục.

Hãy vắt hờ một chiếc cardigan hoặc áo len mỏng màu đỏ lên vai, để đồng điệu với đôi giày. Vừa tạo thêm điểm nhấn màu sắc, vừa rất hữu ích khi bước vào những nơi bật điều hòa quá lạnh.

Quần jeans đậm màu và áo blouse trắng

Nếu muốn vẻ ngoài chỉn chu hơn một chút nhưng vẫn giữ tinh thần mùa Hè, hãy thử phối quần jeans đen với áo blouse trắng, chọn chất liệu thêu hoặc ren nhẹ.

Đôi giày đỏ sẽ giúp tổng thể bớt đơn điệu, thêm một chiếc túi cói, hoặc túi đan, nó sẽ là mảnh ghép cuối cùng khiến trang phục trông như bước ra từ những bức ảnh street style mùa Hè ở trời Âu.