Hoa hậu Việt Nam 2026: Dàn thí sinh khu vực phía Nam khoe nhan sắc trong trẻo

HHTO - Chỉ ít ngày sau khi Vòng Sơ khảo phía Bắc khép lại, ngày 1/8, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tại phía Nam. Hai vòng Sơ khảo được tổ chức ở hai miền đất nước, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: Tìm kiếm những gương mặt xứng đáng bước tiếp trên hành trình của Hoa hậu Việt Nam.

Vòng Sơ khảo luôn là một phần rất đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam. Đây là nơi Ban Tổ chức và Ban Giám khảo gặp những gương mặt lần đầu đến với cuộc thi, và cũng là nơi hội tụ những cô gái đến từ khắp mọi miền đất nước.

Tại vòng thi Sơ khảo khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu: "Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân; là trí tuệ; là nhân cách; là lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm. Chính những giá trị ấy đã làm nên uy tín của Hoa hậu Việt Nam, đồng thời giúp nhiều Hoa hậu, Á hậu sau khi đăng quang tiếp tục khẳng định mình, lan tỏa những điều tốt đẹp và đóng góp tích cực cho xã hội."

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Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, hiện đang theo học ngành học Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tài chính - Marketing. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi của trường. Bên cạnh đó, Ngọc Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, như làm Đại sứ chiến dịch Xuân Tình Nguyện của trường, Đại sứ Mùa hè Xanh.

Thí sinh Lê Phương Nghi - sinh viên năm hai Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở II tại TPHCM), cô là đương kim Hoa khôi của trường. Phương Nghi mong muốn thử sức tại sân chơi tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam.

Thí sinh Nguyễn Thảo Nguyên, năm nay 22 tuổi, cô sinh ra ở Nghệ An, lớn lên tại TPHCM. Thảo Nguyên hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông kỹ thuật số và Tiếp thị kinh doanh tại Đại học Queensland (Australia), đồng thời dự định tiếp tục theo học bậc Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh Nguyễn Lê Nguyên Phương, sinh năm 2000, hiện là tiếp viên hàng không, đăng ký ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô vừa vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại thương.

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Các cô gái tham dự vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm thế tự tin, thoải mái, sẵn sàng toả sáng tại sân chơi sắc đẹp lâu đời và danh giá nhất nước ta.