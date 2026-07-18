4 xu hướng thời trang đáng thử: Phong cách mùa Hè châu Âu, họa tiết chấm bi

HHTO - Tin vui là năm nay, các xu hướng không chỉ đẹp mà còn cực kỳ dễ mặc, dễ ứng dụng vào tủ đồ hằng ngày. Đặc biệt là bạn cũng không cần chi quá nhiều tiền để bắt kịp xu hướng, vì có rất nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý.

Phong cách mùa Hè châu Âu

Tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải đang lan tỏa mạnh mẽ. Những chất liệu mềm rủ, phom dáng rộng rãi cùng bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa thư thái, đúng tinh thần đi nghỉ nhưng vẫn mặc đẹp.

Quần phom balloon, váy dáng chữ A xòe rộng hay áo trễ vai là những thiết kế nổi bật của mùa hè này. Chúng khiến bạn trông như vừa bước ra từ một kỳ nghỉ ở Paris hay bên hồ Como, dù thực tế chỉ đang dạo phố hay đi cà phê cuối tuần.

Họa tiết chấm bi

Từ các nhà mốt cao cấp đến những thương hiệu phổ biến, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những thiết kế chấm bi với đủ kích thước, màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Điểm thú vị của xu hướng này là sự linh hoạt. Một chiếc váy chấm bi mang đến vẻ nữ tính cho buổi hẹn hò, trong khi áo hoặc chân váy chấm bi lại rất phù hợp để diện đi dạo phố, hay tham gia các lễ hội âm nhạc. Dù theo đuổi phong cách nào, bạn cũng dễ dàng tìm được phiên bản chấm bi phù hợp với cá tính của mình.

Phong cách thể thao mang hơi thở hoài niệm

Nếu gần đây bạn thường xuyên bắt gặp quần thể thao ống rộng, áo khóa kéo cổ cao, hay áo khoác thể thao dáng đứng, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy đây là xu hướng đang cực kì phổ biến. Thay vì những chiếc quần legging ôm sát từng thống trị suốt nhiều năm, các thiết kế hiện nay ưu tiên phom dáng rộng rãi, thoải mái nhưng vẫn chỉn chu và thời trang.

Lấy cảm hứng từ trang phục thể thao của những thập niên trước, xu hướng này mang đến diện mạo năng động nhưng tinh tế hơn. Đây không còn là những bộ đồ thể thao quen thuộc thời đi học mà đã được nâng cấp với chất liệu đẹp hơn, đường cắt may gọn gàng hơn và hoàn toàn có thể mặc trong những dịp cần ăn diện hơn một chút.

Bảng màu rực rỡ như tuổi học trò

Sau nhiều mùa thời trang phủ kín bởi những gam màu trầm như nâu chocolate, hay đỏ burgundy, mùa Hè năm nay mang đến một làn gió mới với những sắc màu tươi sáng và tràn đầy năng lượng.

Các tông màu rực rỡ xuất hiện khắp nơi. Chính sự tươi vui này giúp mọi bản phối trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn. Đừng nghĩ những gam màu này khó mặc. Bạn có thể kết hợp chúng với các món đồ màu đen, trắng, hoặc quần jeans xanh để tạo sự cân bằng. Nếu thích nổi bật hơn, hãy thử phối nhiều gam màu rực rỡ trong cùng một bộ trang phục để tạo hiệu ứng bắt mắt và đầy cá tính.