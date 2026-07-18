Halo Nails: 9 ý tưởng đẹp mê, trông nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật cả mùa Hè

HHTO - Muốn đổi phong cách cho bộ móng, nhưng vẫn muốn giữ được sự tối giản và thanh lịch, bạn có thể thử ngay những thiết kế Halo Nails này.

Halo Nails cực kỳ dễ sáng tạo và ứng dụng vì khả năng biến hóa linh hoạt. Dù theo đuổi phong cách tối giản, nữ tính hay cá tính, bạn đều có thể tìm thấy một phiên bản phù hợp.

1. Tông hồng

Một lớp chuyển màu hồng rực như ánh hào quang, phủ thêm lớp siêu bóng. Nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.

2. Màu kim loại biến tấu

Dành cho các nàng tối giản, chỉ cần một đường sơn bạc mảnh chạy dọc viền móng từ chân đến đầu móng là đủ tạo cảm giác hiện đại và cực kỳ thời thượng.

3. Cảm hứng xanh dương

Hiệu ứng halo được xử lý bằng kỹ thuật dùng cọ kết hợp cùng sắc xanh da trời tạo nên tổng thể mát mắt, nhẹ nhàng và rất tinh thần mùa Hè.

4. Phong cách tương lai

Nếu thích những thiết kế khác biệt, hãy thử bảng màu gồm cam hoàng hôn, xanh navy và trắng sữa. Mỗi móng là một mảng màu riêng nhưng vẫn hòa quyện đầy nghệ thuật.

5. Đá lấp lánh

Những viên ngọc trai bạc mini đính dọc theo viền xung quanh móng sẽ mang đến vẻ đẹp sang trọng và tinh xảo hơn.

6. Hiệu ứng mắt mèo

Kết hợp hiệu ứng mắt mèo từ tính cùng sơn móng tay màu bạc là lựa chọn dành cho những ai thích bộ móng có chiều sâu và bắt sáng ở mọi góc nhìn.

7. Xanh và nâu

Sự kết hợp giữa xanh và nâu đang phủ sóng từ nội thất đến thời trang, và móng tay cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Để tổng thể tinh tế hơn, hãy chọn dáng móng bo tròn mềm mại.

8. Ngọc trai

Mùa Hè là thời điểm hoàn hảo để thử những thiết kế lấy cảm hứng từ biển. Màu kim loại vàng nổi bật kết hợp nền trắng kem ánh ngọc trai mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa dịu mắt.

9. Huyền ảo đầy bí ẩn

Ai nói mùa Hè chỉ dành cho màu sáng? Những gam xanh rêu hoặc xanh đậm mang hơi hướng huyền bí vẫn có thể trở nên thanh lịch và cuốn hút khi kết hợp cùng hiệu ứng này.