Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Halo Nails: 9 ý tưởng đẹp mê, trông nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật cả mùa Hè

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Muốn đổi phong cách cho bộ móng, nhưng vẫn muốn giữ được sự tối giản và thanh lịch, bạn có thể thử ngay những thiết kế Halo Nails này.

Halo Nails cực kỳ dễ sáng tạo và ứng dụng vì khả năng biến hóa linh hoạt. Dù theo đuổi phong cách tối giản, nữ tính hay cá tính, bạn đều có thể tìm thấy một phiên bản phù hợp.

1. Tông hồng

1.jpg

Một lớp chuyển màu hồng rực như ánh hào quang, phủ thêm lớp siêu bóng. Nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.

2. Màu kim loại biến tấu

2.png

Dành cho các nàng tối giản, chỉ cần một đường sơn bạc mảnh chạy dọc viền móng từ chân đến đầu móng là đủ tạo cảm giác hiện đại và cực kỳ thời thượng.

3. Cảm hứng xanh dương

3.png

Hiệu ứng halo được xử lý bằng kỹ thuật dùng cọ kết hợp cùng sắc xanh da trời tạo nên tổng thể mát mắt, nhẹ nhàng và rất tinh thần mùa Hè.

4. Phong cách tương lai

4.png

Nếu thích những thiết kế khác biệt, hãy thử bảng màu gồm cam hoàng hôn, xanh navy và trắng sữa. Mỗi móng là một mảng màu riêng nhưng vẫn hòa quyện đầy nghệ thuật.

5. Đá lấp lánh

5.png

Những viên ngọc trai bạc mini đính dọc theo viền xung quanh móng sẽ mang đến vẻ đẹp sang trọng và tinh xảo hơn.

6. Hiệu ứng mắt mèo

6.png

Kết hợp hiệu ứng mắt mèo từ tính cùng sơn móng tay màu bạc là lựa chọn dành cho những ai thích bộ móng có chiều sâu và bắt sáng ở mọi góc nhìn.

7. Xanh và nâu

7.png

Sự kết hợp giữa xanh và nâu đang phủ sóng từ nội thất đến thời trang, và móng tay cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Để tổng thể tinh tế hơn, hãy chọn dáng móng bo tròn mềm mại.

8. Ngọc trai

8.png

Mùa Hè là thời điểm hoàn hảo để thử những thiết kế lấy cảm hứng từ biển. Màu kim loại vàng nổi bật kết hợp nền trắng kem ánh ngọc trai mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa dịu mắt.

9. Huyền ảo đầy bí ẩn

9.jpg

Ai nói mùa Hè chỉ dành cho màu sáng? Những gam xanh rêu hoặc xanh đậm mang hơi hướng huyền bí vẫn có thể trở nên thanh lịch và cuốn hút khi kết hợp cùng hiệu ứng này.

Mai Lâm
#nails #Thiết kế móng Halo Nails #Phong cách tối giản và nữ tính #Màu sắc mùa hè nổi bật #Hiệu ứng trang trí móng hiện đại #Xu hướng làm đẹp cùng thế hệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục