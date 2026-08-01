Dàn thí sinh khoe sắc tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam

HHTO - Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (18E đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Các thí sinh đã có mặt từ sớm, sẵn sàng để tỏa sáng tại buổi Sơ khảo.

Chỉ ít ngày sau khi Vòng Sơ khảo phía Bắc khép lại, hôm nay cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tại phía Nam. Hai vòng sơ khảo được tổ chức ở hai miền đất nước, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: Tìm kiếm những gương mặt xứng đáng bước tiếp trên hành trình của Hoa hậu Việt Nam.

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Nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành như Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng... có mặt từ sớm tại địa điểm Sơ khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026. Với nhiều bạn thí sinh, đây không chỉ là lần đầu tiên đến với một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, mà còn là lần đầu tiên các bạn lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để mang theo ước mơ rất đẹp của tuổi trẻ.

Khởi động từ đầu tháng 5 năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ chờ các thí sinh tìm đến mình, mà chủ động đến với các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước thông qua tour tuyển sinh và chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm thực tế.

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Tại phía Nam, hành trình ấy đã dừng chân ở Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), Học viện Hàng không Việt Nam (TP.HCM) và Trường Đại học FPT Cần Thơ, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Mỗi điểm đến là một cuộc gặp gỡ; mỗi điểm đến là một cuộc đối thoại cởi mở để lắng nghe những khát vọng, những câu chuyện và những sắc màu riêng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam gồm có:

1. Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn

2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

3. Diễn viên Hứa Vĩ Văn

4. Nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh

5. Ca/nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương

6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.