3 xu hướng túi xách "đáng đầu tư" sẽ nâng tầm mọi trang phục trong ngày nắng

HHTO - Từ sàn diễn của các nhà mốt đình đám, đến loạt trang phục street style truyền cảm hứng, bức tranh xu hướng túi xách đã dần hiện rõ. Tin vui là tất cả đều vừa thời thượng vừa đủ thực tế để đồng hành với các nàng hằng ngày.

Túi dáng ngang vẫn chưa hạ nhiệt

Sau màn "phủ sóng" mạnh mẽ từ đầu năm ngoái, túi East-West vẫn giữ vững vị trí trong danh sách những phụ kiện được yêu thích nhất, đặc biệt cho những buổi dạo phố.

Với phom chữ nhật thanh mảnh, chiếc túi vừa đủ chỗ cho mọi món đồ thiết yếu như điện thoại, ví, kính râm hay son môi mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng, tinh tế.

Thiết kế kéo dài theo chiều ngang tạo điểm nhấn nổi bật nhưng không quá phô trương. Chỉ cần phối cùng cardigan mỏng, áo tank top hoặc blazer là đã đủ ghi điểm.

Túi tote mềm mại lên ngôi

Khi Chanel, Stella McCartney và Valentino cùng đồng loạt lăng xê mẫu túi này trên sàn diễn, có thể khẳng định slouchy tote chính là chiếc túi đáng sở hữu nhất.

Kỷ nguyên của những chiếc mini bag chỉ để làm cảnh dường như đã khép lại. Các cô nàng hiện đại cần một chiếc túi có thể theo mình từ lúc làm việc, đến những buổi gặp gỡ sau giờ tan ca. Laptop, hộp cơm, quần áo tập, cuốn sách đang đọc và vài món mỹ phẩm... tất cả đều có chỗ trong một chiếc túi tote oversized.

Càng nhẹ càng sang

Lấy cảm hứng từ những chiếc túi đeo chéo siêu nhẹ trên sàn diễn Haute Couture của Chanel, cùng các thiết kế vải từ Dior và Prada, xu hướng túi mùa này hướng đến cảm giác nhẹ tênh đúng nghĩa.

Có lẽ không gì mang đến cảm giác sang trọng hơn việc gần như quên mất mình đang đeo túi. Những chất liệu như da dệt, raffia hay satin mềm đều tạo nên hiệu ứng thanh thoát và tinh tế.

Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch mùa hè, giúp bạn dễ dàng có được vẻ ngoài thời thượng như một fashionista ở bất cứ điểm đến nào.