Nam sinh Cà Mau bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT sau tố cáo trên mạng xã hội

HHTO - Từ bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh và xác định một thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ có sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 20/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã hoàn tất bước xác minh đối với thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua làm việc, thí sinh T.T.Q., học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau), đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi. "Sở GD&ĐT sẽ tiến hành bước xử lý tiếp theo, hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định và báo cáo UBND tỉnh" - lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết.

Từ bài đăng trên mạng xã hội

Trước đó, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết cho rằng thí sinh T.T.Q. đã sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán.

Theo nội dung bài đăng, nhiều thí sinh cùng phòng thi nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người đã phản ánh với nhà trường về việc nam sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Bài đăng cũng chia sẻ dữ liệu điểm thi được cho là của thí sinh T.T.Q., gồm 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,1 điểm môn Vật lí và 5,85 điểm môn Hóa học, đồng thời cho rằng đây là điểm 10 môn Toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bài đăng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã xác minh được người đăng tải là một học sinh của Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận nội dung phản ánh là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc lựa chọn đăng tải thông tin lên mạng xã hội được cho là chưa phù hợp nên sẽ do cơ quan công an xem xét, quyết định việc xử lý theo quy định.

Nam sinh có thành tích học tập tốt

Trong quá trình xác minh, Sở GD&ĐT cũng làm việc với Trường THPT Hồ Thị Kỷ và các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Theo báo cáo của nhà trường, kết quả học tập môn Toán của T.T.Q. trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5; 9,3 và 9,0. Nam sinh cũng từng là thành viên đội tuyển học sinh Giỏi môn Toán của trường tham dự kỳ thi học sinh Giỏi cấp tỉnh.

Trong khi đó, tường trình của Hiệu trưởng, Hiệu phó và các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi cho biết không phát hiện dấu hiệu bất thường như một số nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Dù vậy, việc thí sinh thừa nhận sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi là căn cứ để Sở GD&ĐT xử lý theo đúng quy chế thi.

Trường THPT Hồ Thị Kỷ. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Xem xét trách nhiệm của cán bộ coi thi và các cá nhân liên quan

Không chỉ xử lý đối với thí sinh vi phạm, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan vì chưa hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tổ chức kỳ thi. Theo lãnh đạo Sở, toàn bộ vụ việc sẽ được báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Việc một trường hợp vi phạm chỉ được phát hiện sau khi có phản ánh trên mạng xã hội cho thấy mọi thông tin đều có thể trở thành đầu mối để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ được thực hiện khi đã có đủ căn cứ, kết quả xác minh và lời thừa nhận của người vi phạm theo đúng quy định.