Toàn cảnh vụ tiêu cực thi tốt nghiệp tại Quảng Trị dẫn đến 2 giáo viên bị khởi tố

HHTO - Sau hơn một tuần kể từ khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố hai giáo viên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Những ngày đầu tháng 7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo nội dung được chia sẻ, một số cán bộ coi thi và thành viên Hội đồng thi bị cho là đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh ngay trong quá trình làm bài. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, kéo theo nhiều bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Bài đăng và tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Cơ quan này cũng phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xác minh toàn bộ thông tin mà dư luận phản ánh. Ngày 10/7, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, ngành giáo dục địa phương đang rà soát toàn diện tất cả các khâu tổ chức kỳ thi tại mọi điểm thi trên địa bàn, đặc biệt là những nơi xuất hiện thông tin nghi vấn về tiêu cực.

Theo bà Hương, nếu phát hiện vi phạm, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật: "Nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh".

Lãnh đạo Sở cũng cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chuyên môn để kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung làm rõ những dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trường THPT Lê Trực. (Ảnh: Hoàng Nam/ TPO)

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo k&ỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (sinh năm 1979), giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (sinh năm 1978), giáo viên cùng trường để điều tra về hành vi nêu trên. Ngoài ra còn có 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.