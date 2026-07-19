Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Tháng Olympia 26 với số điểm ấn tượng

HHTO - Với phong độ ổn định và màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt các phần thi, Nguyễn Đức Minh (trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Tháng chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 290 điểm.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của 4 nhà leo núi: Trần Quang Hưng (trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An), Nguyễn Đức Minh (trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội), Đỗ Lê Bảo Quyên (trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang) và Huỳnh Lê Ngọc My (trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi nổi. Sau phần thi, Bảo Quyên và Đức Minh tạm thời dẫn đầu với 50 điểm, Ngọc My đạt 45 điểm và Quang Hưng có 15 điểm.

Ở phần Vượt chướng ngại vật, sau khi đáp án ở gợi ý đầu tiên xuất hiện, Ngọc Minh nhanh chóng bấm chuông nhưng chưa đưa ra được từ khóa của chướng ngại vật. Đức Minh ngay sau đó cũng đã bấm chuông giành quyền trả lời. Đáp án chính xác đã giúp Minh vươn lên dẫn đầu với 120 điểm, Bảo Quyên đạt 50 điểm, Ngọc My có 45 điểm và Quang Hưng có 15 điểm.

Từ khóa "Hà Huy Tập" giúp Minh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Trong phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng đáng kể. Đức Minh vẫn tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 230 điểm, theo sau là Bảo Quyên có 120 điểm, Ngọc My đạt 85 điểm và Quang Hưng có 15 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, cả Minh và Quyên đều không có câu trả lời đúng. Câu hỏi tiếp theo, nam sinh không ghi thêm điểm và giành được 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Đức Minh hoàn thành phần thi với 250 điểm.

Đức Minh trong phần thi Về đích.

Bảo Quyên lựa chọn 3 câu 20 điểm. Trong câu đầu tiên, Quyên để vụt mất 20 điểm vào tay Đức Minh. Ở câu kế tiếp, ngôi sao hy vọng chưa đem về thêm điểm cho nữ sinh, điểm số tiếp tục được gia tăng cho Minh. Bảo Quyên không có được 20 điểm ở câu hỏi cuối. Nữ sinh về đích với 70 điểm.

Bảo Quyên khá lo lắng trong phần thi cuối.

Ngọc My lựa chọn gói câu 20-30-30 điểm. Câu hỏi đầu tiên, cả My và các thí sinh còn lại đều không đưa ra đáp án chính xác. Nữ sinh ghi thêm 30 điểm ở câu thứ hai, ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối giúp cô bạn giành thêm 60 điểm. Ngọc My hoàn thành màn về đích với 175 điểm.

Ngọc Minh có màn về đích vô cùng ấn tượng.

Quang Hưng lựa chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Cả Hưng và My đều không có đáp án chính xác cho câu hỏi đầu. Tiếp tục cả hai bạn thí sinh đều chưa đưa ra câu trả lời đúng ở câu thứ 2. Ngôi sao hy vọng không giúp nam sinh có thêm điểm trong câu hỏi cuối. Hưng có màn về đích chưa trọn vẹn.

Quang Hưng cũng rất cố gắng trong phần thi.

Kết quả chung cuộc, với phong độ ổn định và lối chơi xuất sắc qua từng phần thi, Đức Minh (trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội) là chủ nhân vòng nguyệt quế tháng chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 290 điểm. Về nhì là Ngọc My (trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng) với 180 điểm. Ở vị trí thứ ba là Bảo Quyên (trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang) có 70 điểm. Quang Hưng (trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An) cũng có kỷ niệm đẹp sau chương trình.