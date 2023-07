Netflix ra mắt phim tài liệu về phiên tòa tiền tỷ giữa Johnny Depp và Amber Heard

HHT - Bộ phim tài liệu "Depp v. Heard" của Netflix sẽ hé lộ những góc khuất đằng sau cuộc chiến pháp lý kéo dài tới 200 giờ đồng hồ giữa Johnny Depp và Amber Heard với lời giới thiệu "phiên tòa đầu tiên được phát sóng trực tiếp trên TikTok".

Nối tiếp những bộ phim tài liệu xoay quanh những cuộc chiến pháp lý của người nổi tiếng, Netflix thông báo cho ra mắt phim tài liệu Depp v. Heard, xoay quanh phiên tòa ồn ào giữa Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard trong năm 2022.

Được đạo diễn bởi nhà làm phim tài liệu Emma Cooper (The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes), Depp v. Heard gồm 3 phần, đi sâu vào “phiên tòa đầu tiên được phát sóng trực tiếp trên TikTok”. Mỗi tập phim sẽ tập trung vào một khía cạnh khác nhau của phiên tòa kéo dài 200 giờ với hàng triệu người xem trực tuyến. Series phân tích cách các TikToker, YouTuber, thám tử mạng thao túng sự thật và ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về sự kiện này.

"Cuộc chiến" của Johnny Depp và Amber Heard bắt đầu từ năm 2019 khi tài tử Cướp biển vùng Ca-ri-bê kiện vợ cũ vì tội phỉ báng. Amber Heard đã viết một bài báo đăng trên tờ Washington Post, trong đó cô tự gọi mình là "nhân vật của công chúng đại diện cho bạo hành gia đình". Đến năm 2020, Johnny Depp thua trong vụ kiện ở Anh chống lại tờ The Sun, tờ báo đã gọi anh là "kẻ đánh vợ".

Sau nhiều phiên tranh tụng nảy lửa giữa hai bên, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết có lợi cho Johnny Depp ở phiên điều trần diễn ra vào năm 2022 tại Mỹ. Điều này đã giúp nam tài tử vực dậy tên tuổi đang bị tẩy chay tại Hollywood, cũng như khiến Amber Heard vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả.

Depp v. Heard được định ngày lên sóng Netflix vào 16/8 tới.