Nếu đang LIVE mà TikTok khóa tài khoản, quà tặng có mất hay vẫn được nhận?

HHTO - Nếu một phiên LIVE trên TikTok đang có hàng trăm, hàng nghìn người xem bất ngờ "biến mất", thì những món quà giá trị mà người xem đã tặng trước đó cho người phát nội dung sẽ đi đâu?

Tóm tắt nhanh: · Quà tặng được gửi trong TikTok LIVE sẽ được chuyển thành Kim cương cho người phát nội dung theo cơ chế của nền tảng. · Kim cương là cơ sở để TikTok tính toán các khoản thưởng hoặc thanh toán theo quy định của nền tảng. · TikTok có quyền giảm số Kim cương nếu xác định tài khoản vi phạm các chính sách liên quan.

Người dùng TikTok từ 18 tuổi trở lên có thể mua xu, rồi dùng xu để kích hoạt các vật phẩm ảo và gửi các món quà ảo như sư tử, phượng hoàng, voi… nhằm thể hiện sự yêu thích với những người tạo nội dung.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp một phiên LIVE đang đông người xem - và có nhiều người xem đã tặng quà cho người phát nội dung - thì bất ngờ gián đoạn do tài khoản của người phát nội dung bị khóa.

Vậy những món quà đã gửi sẽ đi đâu, người phát LIVE có còn nhận được hay không?

Người xem LIVE trên TikTok có thể gửi quà tặng cho người phát nội dung mà mình thích. Ảnh minh họa: Magnific.

Quà đã gửi được TikTok xử lý như thế nào?

Theo Chính sách về vật phẩm trong ứng dụng của TikTok, khi người xem gửi quà tặng trong phiên LIVE, giá trị món quà sẽ được trừ khỏi tài khoản của người gửi và quà được chuyển thành Kim cương trong tài khoản của người tạo nội dung.

Kim cương là cơ sở để TikTok tính toán các khoản thưởng hoặc thanh toán theo quy định của nền tảng. Nhưng việc tặng quà không có nghĩa là người tặng đang chuyển tiền, xu hoặc bất cứ thứ gì có giá trị cho người dùng khác trên nền tảng.

Và về quà tặng thì "không thể trả lại hoặc hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào".

Tức là, về nguyên tắc, quà tặng đã được gửi sẽ không tự động "quay lại" với người tặng chỉ vì phiên LIVE bị dừng.

Người tạo nội dung có nhận được quà/ tiền không?

Theo quy định của TikTok thì "Kim cương không tự động trao cho người dùng quyền nhận Phần thưởng, bao gồm cả Khoản thanh toán phần thưởng".

Đồng thời, TikTok có quyền giảm số Kim cương nếu cho rằng mức độ phổ biến của người dùng (và Kim cương và/ hoặc thứ hạng liên quan) đã bị ảnh hưởng bởi việc vi phạm Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc cộng đồng hay các quy định khác.

Tài khoản mà bị khóa thì người phát nội dung chưa chắc nhận được giá trị quy đổi từ quà tặng của người xem. Ảnh minh họa: Magnific.

Như vậy, trong các trường hợp tài khoản của người phát LIVE bị khóa giữa chừng, người xem thường không được hoàn lại những quà tặng đã gửi. Còn người phát nội dung có nhận được giá trị quy đổi từ quà tặng hay không, hoặc có nhận được toàn bộ không, thì sẽ phụ thuộc vào kết quả xử lý của TikTok đối với tài khoản đó.