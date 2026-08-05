Vì sao iPhone rơi từ độ cao 1.100 m vẫn nguyên vẹn trong khi rơi từ túi quần lại bị vỡ?

HHTO - Chỉ một khoảnh khắc sơ suất khi chụp ảnh từ máy bay, nữ họa sĩ Heather Cline đã làm rơi chiếc iPhone 17 Pro từ độ cao hơn 1.100 m xuống mặt đất. Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi tìm lại bằng tính năng Find My, chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên trên cánh đồng và gần như không hề hấn gì.

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra với Heather Cline - một nghệ sĩ sáng tác tranh đa chất liệu đến từ Saskatchewan (Canada), khi chiếc iPhone 17 Pro của cô rơi khỏi máy bay từ độ cao hơn 3.600 feet (khoảng 1.100 m) nhưng vẫn sống sót một cách khó tin.

Heather thường cùng chồng là David thực hiện những chuyến bay bằng máy bay cỡ nhỏ để tìm cảm hứng sáng tác. Các tác phẩm của cô chủ yếu tái hiện phong cảnh Canada từ góc nhìn trên không, vì vậy máy ảnh và điện thoại luôn là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến bay.

Trong lần cất cánh gần đây trên bầu trời thành phố Regina, Heather quyết định sử dụng chiếc iPhone 17 Pro mới mua để chụp ảnh. Do phụ kiện tay cầm dành cho điện thoại vẫn chưa được giao, cô tạm thời sử dụng một chiếc ốp lưng có dây đeo quanh cổ để giữ máy.

Tuy nhiên, khi nghiêng người tìm góc chụp đẹp, Heather vô tình đưa điện thoại vào luồng gió mạnh bên ngoài cửa máy bay. Chỉ trong tích tắc, lực hút của dòng khí đã kéo chiếc iPhone bật khỏi ốp và rơi thẳng xuống đất từ độ cao hơn 1.100 mét. "Tôi vừa nhìn thì nó đã biến mất" - Heather kể lại trong đoạn video được CBC đăng tải.

iPhone 17 Pro sống sót sau cú rơi từ máy bay ở độ cao hơn 1.100 m.

Ngay sau sự cố, chồng cô lập tức đề nghị sử dụng tính năng Find My để xác định vị trí chiếc điện thoại. Sau khi hạ cánh, hai vợ chồng dựa vào tín hiệu định vị để tìm kiếm. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ đến một cánh đồng hoa cải dầu. Heather kể rằng cô chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy chiếc điện thoại bị vùi trong đất hoặc vỡ nát sau cú rơi từ độ cao hơn 1.100 m. Thế nhưng trước mắt cô lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

Chiếc iPhone 17 Pro nằm ngửa trên mặt đất, tựa vào vài cọng cải dầu và gần như nguyên vẹn. "Tôi cứ nghĩ nó sẽ bị chôn dưới đất hoặc vỡ tan tành. Nhưng khi nhìn xuống, nó nằm ngay đó, úp mặt lên trời, chỉ tựa vào vài cọng cải dầu. Nó gần như hoàn hảo" - Heather chia sẻ. Không chỉ còn nguyên hình dạng bên ngoài, chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường sau cú rơi mà nhiều người cho rằng khó có thiết bị nào có thể chịu đựng được.

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng theo các chuyên gia, một chiếc điện thoại rơi từ độ cao rất lớn chưa chắc sẽ chịu lực va đập mạnh hơn nhiều so với khi rơi từ độ cao vài mét. Nguyên nhân nằm ở khí động học. Với những vật thể mỏng và phẳng như điện thoại, sau khi rơi đủ lâu, thiết bị sẽ có xu hướng tự xoay để nằm ngang với mặt đất. Tư thế này làm tăng lực cản của không khí, khiến tốc độ rơi sớm đạt mức tối đa và không tiếp tục tăng đáng kể dù quãng đường rơi dài hơn.

một chiếc điện thoại rơi từ độ cao rất lớn chưa chắc sẽ chịu lực va đập mạnh hơn nhiều so với khi rơi từ độ cao vài mét.

Trong khi đó, những cú rơi từ độ cao thấp như từ túi quần, bàn làm việc hay rơi từ trên tay xuống nền nhà lại thường nguy hiểm hơn. Do không có đủ thời gian để ổn định tư thế, điện thoại rất dễ tiếp đất bằng cạnh hoặc góc máy - những vị trí chịu lực kém nhất. Khi lực va đập tập trung vào một diện tích rất nhỏ, màn hình và khung máy sẽ có nguy cơ nứt vỡ cao hơn.

Bề mặt tiếp đất cũng là yếu tố quyết định. Nếu điện thoại rơi xuống bê tông hoặc mặt đường cứng, toàn bộ động năng gần như được truyền vào thân máy trong tích tắc. Ngược lại, cỏ, đất hoặc ruộng cây có thể hấp thụ một phần lực va đập, kéo dài thời gian giảm tốc và làm giảm đáng kể lực tác động cực đại.

Trong trường hợp của Heather Cline, chiếc iPhone 17 Pro rơi xuống cánh đồng hoa cải dầu thay vì nền bê tông. Thiết bị cũng nhiều khả năng tiếp đất bằng mặt trước hoặc mặt sau thay vì bằng góc máy, giúp lực va chạm được phân bố trên diện tích lớn hơn và giảm nguy cơ hư hỏng.

Dù vậy, đây vẫn được xem là trường hợp khá hiếm. Khả năng "sống sót" sau một cú rơi còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như góc tiếp đất, địa hình, tốc độ va chạm cũng như độ bền kết cấu của thiết bị.