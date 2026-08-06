Vì sao có một nơi tên là “Bạn đi và không bao giờ trở về”, ở đó có gì bí ẩn?

HHTO - Có một nơi ở Kazakhstan được đặt tên nghĩa là “Bạn đi và không bao giờ trở về”, cùng những câu chuyện về việc người đến đó rồi không quay lại, thậm chí thời gian trôi một cách khác thường. Ở đó có những gì bí ẩn?

Tóm tắt nhanh: · Barsakelmes - nơi từng là một hòn đảo - mang tên có nghĩa là “Bạn đi tới đó và không bao giờ trở về”. · Cái tên này gắn với việc có những người đi ra đảo rồi không bao giờ quay lại. · Còn có những câu chuyện về thời gian trôi khác thường trên đảo này, dù chưa có bằng chứng đáng tin cậy.

Vùng đất có cái tên đáng sợ

Ở Kazakhstan có một nơi mang cái tên mà nhiều người thấy như một lời cảnh báo nghiệt ngã: Barsakelmes, trong tiếng Kazakh có nghĩa là “Bạn đi tới đó và không bao giờ trở về”.

Nơi này từng là một hòn đảo giữa biển Aral, nhưng vào cuối thế kỷ 20, khi biển thu hẹp thì Barsakelmes đã được nối với đất liền, theo UNESCO.

Nhưng vì sao nơi này lại mang cái tên như vậy?

Trên trang web của Khu bảo tồn Thiên nhiên Barsakelmes viết rằng có nhiều câu chuyện khác nhau về tên của đảo.

Một câu chuyện phổ biến là trong những mùa Đông lạnh giá, băng cứng hình thành ở một số nơi giữa đất liền và đảo, nên có những gia đình đưa gia súc ra định cư trên đảo.

Nhưng từ năm này qua năm khác, những người đó không bao giờ trở về; tất cả đều thiệt mạng mà không ai biết tại sao.

Có những lời kể rằng nhiều năm sau, người ta tìm thấy những bộ xương trong những chiếc thuyền cũ nát trên đảo. Và thế là hòn đảo có cái tên "Bạn đi tới đó và bạn sẽ không bao giờ trở về".

Con đường dẫn đến Barsakalmes. Ảnh: Shahina Travel.

Theo trang The Times of Central Asia (Thời báo Trung Á), Barsakelmes càng trở nên bí ẩn hơn khi vào những năm 2000, các nhà khảo cổ tìm thấy các khu nghĩa địa và tàn tích của các khu định cư - có thể từ khoảng thế kỷ thứ 11 đến 14 - trên đáy biển khô cạn gần Barsakelmes.

Một số ngôi nhà được cho là vẫn còn những chiếc bình đựng đầy ngũ cốc, cho thấy cư dân đã rời đi đột ngột.

Vậy họ đã chạy trốn lũ lụt, xung đột, hay một thảm họa khác? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Nhưng điều này càng khiến nhiều người đồn rằng đây là "vùng đất bị trúng lời nguyền".

Đến nay, một giả thuyết được đưa ra về việc Barsakelmes từng bị bỏ hoang đột ngột và có nhiều người thiệt mạng là do thiếu nước ngọt. Nhưng đây cũng không phải là một lời khẳng định rõ ràng.

Barsakelmes. Ảnh: Thời báo Trung Á.

Những câu chuyện kỳ lạ về thời gian

Liên quan đến Barsakelmes còn có những câu chuyện bí ẩn khác.

Shahina Travel, một công ty du lịch được cấp phép ở Uzbekistan, ghi lại câu chuyện rằng năm 1935, một số nhà khoa học đến Barsakelmes để đo đạc. Sau khoảng một giờ, họ cố liên lạc với những người khác của nhóm nhưng không được.

Vài giờ sau, họ đo đạc xong nên trở về trại. Những người khác trong nhóm nói rằng đã trôi qua cả một ngày; tuy nhiên, các nhà khoa học đo đạc lại chắc chắn rằng họ chỉ đo trong vài giờ.

Trang Ancient Origins về khảo cổ và lịch sử cổ xưa còn ghi lại những truyền thuyết khác liên quan đến Barsakelmes. Theo đó, từ ngày xưa, các bộ lạc người Kazakh đã gọi đây là "Hòn đảo Mười Năm".

Một truyền thuyết nổi tiếng của các bộ lạc này kể về một người anh hùng và nhóm các anh em của ông đã tìm nơi trú ẩn trên đảo trong một mùa Đông khắc nghiệt.

Ở đảo, họ thấy cây cối tươi tốt nên đã ở lại đó một ngày.

Tuy nhiên, khi họ đi qua lớp băng nối đảo với đất liền để trở lại bờ, họ kinh hoàng phát hiện ra rằng 10 năm đã trôi qua. Gia đình họ đã biến mất, con cái họ đã trưởng thành, và thế giới mà họ biết đã tiếp tục vận hành mà không có họ.

Có những chuyện truyền miệng bí ẩn về Barsakelmes mà vẫn chưa thể được xác nhận và giải thích hết. Ảnh: Andrei Bortnikau/ Shutterstock.

"Trượt thời gian" là chủ đề lặp đi lặp lại trong những câu chuyện từ xa xưa của Barsakelmes, đến mức một số nhà nghiên cứu hiện đại đã suy đoán về sự biến dạng trọng lực hoặc thời gian cục bộ.

Cũng có nhiều nhà khoa học cho rằng cảm giác sai lệch về thời gian của những người ngày xưa có thể là hiệu ứng tâm lý do sự cô lập và tình trạng mất nước.

Còn đối với người dân ở gần Barsakelmes, những câu chuyện này có thể là cách để khuyên con người tránh xa một nơi có thời tiết thất thường và địa hình khắc nghiệt.

Và với họ, lời cảnh báo "không trở về" được coi là một sự thật chứ không phải cách nói hoa mỹ.

Thực tế, bản thân Barsakelmes là một nơi rất thú vị

Ngoài những điều không thể được xác thực thì cũng có những điều đã được giải thích.

Chẳng hạn, theo trang Thời báo Trung Á, ngư dân từng tránh xa khu vực này sau khi nhìn thấy những thứ mà họ cho là những bộ xương khổng lồ dọc theo bờ biển.

Nhưng thực ra, những thứ đó được xác định là những khối khoáng chất lớn lấp lánh dưới ánh Mặt Trời.

Ở Barsakelmes hiện nay có khu bảo tồn. Ảnh: UNESCO.

Còn ngày nay, Barsakelmes là khu vực được bảo vệ và là nơi ở của một số loài động vật hoang dã quý hiếm; tại đây còn có cả các địa điểm khảo cổ. Khách tham quan phải xin giấy phép đặc biệt để có thể đi lại trong khu vực được bảo vệ.

Và mặc dù có những truyền thuyết gắn với cái tên "đến đó và không bao giờ trở về", nhưng chưa từng có khách tham quan nào "biến mất" trong khu bảo tồn cả, theo Shahina Travel.