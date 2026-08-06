Đăng lại thông tin từ phiên LIVE TikTok, những trường hợp nào có thể bị xử phạt?

HHTO - Những buổi phát trực tiếp (LIVE) trên TikTok có thể thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi. Sau mỗi phiên LIVE, có những người đăng lại những đoạn cắt hoặc nội dung lên mạng xã hội. Việc đăng lại như vậy có thể bị xử phạt không?

Tóm tắt nhanh: · Việc đăng lại nội dung từ TikTok LIVE không có nghĩa là chắc chắn bị xử phạt. · Người chia sẻ/ đăng lại có thể bị xử lý nếu đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. · Mức phạt đối với một số hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể lên tới 50 triệu đồng; người gây thiệt hại còn có thể phải bồi thường.

Sau những buổi TikTok LIVE thu hút đông người xem, không ít người đăng lại các đoạn cắt hoặc những phát ngôn gây chú ý lên mạng xã hội.

Vậy nếu những thông tin đó chưa được kiểm chứng hoặc sau này được xác định là sai sự thật, người chia sẻ có thể bị xử lý thế nào?

Không phải cứ chia sẻ lại là vi phạm

Bản chất việc chia sẻ lại nội dung từ một buổi TikTok LIVE (phát trực tiếp trên TikTok) không nhất thiết có nghĩa là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nội dung của buổi LIVE đó. Nếu người đăng tải tiếp tục chia sẻ, lan truyền những thông tin giả mạo, sai sự thật… thì có thể bị xử lý theo quy định.

Đăng lại thông tin từ một buổi LIVE có khả năng bị phạt không? Ảnh minh họa: Magnific.

Theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Cũng theo Điều 95 như trên, thì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức phạt có thể là 30 đến 50 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Trong một số trường hợp, tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung còn có thể bị khóa theo quy định.

Việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng lên mạng xã hội là rất quan trọng. Ảnh minh họa: Magnific.

Có thể bị kiện nếu gây thiệt hại

Theo Điều 34 trong Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình; có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Điều người dùng nên lưu ý

Điều quan trọng ở đây không phải là thông tin xuất phát từ TikTok LIVE hay nền tảng nào khác, mà ở việc nội dung được chia sẻ có đúng sự thật hay không.

Vì vậy, nếu chưa có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền hoặc nguồn tin đáng tin cậy, người dùng nên thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi đăng lại nội dung hoặc khẳng định nội dung nào đó là sự thật để tránh vi phạm pháp luật.