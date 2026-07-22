NewJeans chính thức trở lại với 4 thành viên, ADOR và Danielle phản ứng ra sao?

HHTO - Sự tái xuất bất ngờ của NewJeans trong một dự án mới với đội hình 4 người đã thu về nhiều quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, cả Danielle và HYBE đều đồng thời có những phát ngôn mới đã khiến đề tài này "nóng hổi" hơn bao giờ hết trong làn sóng dư luận.

Vừa qua, mạng xã hội đã được dịp bùng nổ từ những cập nhật chính thức mới nhất từ NewJeans. Theo đó, vào đúng 0h (giờ Hàn Quốc) ngày 22/7 - cũng là ngày cái tên NewJeans lần đầu tiên được ra mắt công chúng với ca khúc Attention - tất cả các tài khoản mạng xã hội của nhóm đã đồng loạt đổi bộ nhận diện và giới thiệu dự án 2026 Summer of NewJeans.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm kể từ EP Supernatural, NewJeans phát hành nội dung nhóm. Các bộ ảnh và video của 2026 Summer of NewJeans mang phong cách đời thường với những thước phim truyền tải thông điệp về sự gắn kết của thanh xuân, tình bạn và những ký ức từ đời sống thường nhật.

Khung cảnh căn phòng và cách bài trí, trang phục gợi nhớ đến concept "mùa hè tươi mát" mà NewJeans từng thổi một làn gió mới đình đám vào làng nhạc K-Pop năm 2022.

Dù có nhiều phản ứng tích cực cho sự trở lại của NewJeans, phần lớn netizen đều không thể "làm lơ" trước một sự thật rõ ràng rằng nhóm đã bắt đầu một hành trình mới với một đội hình mới. Dự án này đánh dấu cột mốc NewJeans lần đầu tiên xuất hiện với đội hình bốn người: Minji, Hanni, Haerin và Hyein. Sự vắng bóng của Danielle là một điều tất yếu sau tất cả những lùm xùm kiện tụng với công ty chủ quản ADOR vẫn chưa có hồi kết.

Bên cạnh sự hứng khởi cho màn tái xuất của một trong những nhóm nữ biểu tượng của K-Pop thế hệ thứ 4, cộng đồng mạng - đặc biệt là những người yêu mến một NewJeans nguyên bản vẫn bày tỏ sự nuối tiếc với dự án kỷ niệm không trọn vẹn của nhóm. Mặc dù gợi nhớ nguồn năng lượng tuổi trẻ từng một thời đình đám, NewJeans trong đội hình mới bốn người vẫn mang nét đượm buồn sau tất cả những biến cố đã trải qua.

Bên cạnh đó, tương lai của nhóm sau dự án 2026 Summer of NewJeans vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Phía ADOR đã từ lâu xác nhận NewJeans sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với một sản phẩm mới, tuy nhiên định hướng nghệ thuật của nhóm sau màn "dứt áo ra đi" của Min Hee Jin vẫn khiến nhiều khán giả hoài nghi và lo lắng.

Thế nhưng khi cư dân mạng tưởng rằng tương lai của NewJeans đã được "an bài", phía ADOR lại đưa ra một phản hồi mơ hồ khiến nhiều người hâm mộ của nhóm tiếp tục "đứng ngồi không yên".

Một quan chức của ADOR đã chia sẻ với StarNews: "Video này là nội dung kỷ niệm được sản xuất để cùng các fan tận hưởng nhân dịp kỷ niệm 4 năm debut của NewJeans", tuy nhiên về tình trạng hợp đồng của các thành viên, người này xác nhận: "Kế hoạch hoạt động cụ thể và phương thức của NewJeans sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình thảo luận với các thành viên".

Theo ADOR, hợp đồng cá nhân của Minji vẫn chưa ngã ngũ khi còn nằm trong vòng thảo luận. Chỉ có Hyein, Haerin và Hanni là 3 thành viên NewJeans được xác nhận sẽ bước tiếp với công ty này.

Về phía Danielle, cô nàng đã đăng tải hình ảnh của mình trên tài khoản Instagram để kỷ niệm 4 năm ra mắt của bản thân với dòng trạng thái: "Đôi lúc cuộc sống trở nên mờ mịt. Nhưng ánh sáng sẽ luôn trở lại. Cho tới lúc đó, hãy cứ tiếp tục tỏa sáng. Luôn luôn biết ơn."

Căng thẳng pháp lý của Danielle và ADOR vẫn chưa tới được hồi kết. Cả hai bên vẫn đang giằng co tại các phiên tòa bằng nhiều bằng chứng đối đầu nhau, chủ yếu là về việc Danielle có vi phạm hợp đồng độc quyền, gây thiệt hại cho công ty trong quá trình "đóng băng" sự nghiệp hay không.

Theo các tin tức mới nhất được cập nhật, ADOR vẫn chưa đưa ra được những chứng cứ pháp lý để thiết lập cục diện rõ ràng cho vụ kiện, trong khi phía Danielle vẫn chống trả quyết liệt mọi cáo buộc của ADOR bằng nhiều bằng chứng, đồng thời cũng chỉ trích ADOR cố tình kéo dài thời gian tố tụng nhằm gây áp lực lên sự nghiệp của cô. Tòa án Trung tâm Seoul vẫn đang tiếp tục xem xét các tài liệu, bằng chứng chứng minh thiệt hại thực tế từ hai phía trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.