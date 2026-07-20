CORTIS gặp khủng hoảng hậu concert: Fan xót Juhoon chấn thương, BigHit bị "ném đá"

HHTO - Khởi động world tour toàn cầu sau chưa đầy 1 năm ra mắt, CORTIS dường như trở thành một trong những tân binh đáng gờm nhất bản đồ K-Pop. Tuy nhiên, không ít fan cho rằng concert chính là một "chiếc áo quá cỡ". Đồng thời, việc BigHit ép Juhoon lao lực trong khi chấn thương trở thành "giọt nước tràn ly" của COER (fan CORTIS).

Ngày 18 - 19/7, CORTIS chính thức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên "ut Your Phone Down"tại Inspire Arena (Incheon, Hàn Quốc). Đáng nói, có rất ít nhóm nhạc tân binh của K-Pop có đủ tầm ảnh hưởng để mở world tour chỉ sau 11 tháng ra mắt (nhóm debut vào tháng 8/2025), nhưng CORTIS lại làm được.

CORTIS đưa world tour đến Hàn, Mỹ và Nhật chỉ sau 11 tháng ra mắt.

Không thể phủ nhận những phản hồi tích cực như năng lượng biểu diễn bùng nổ, âm nhạc "cháy" đến từ khán giả dành cho CORTIS. Mỗi đêm diễn tại Inspire Arena thu hút khoảng 15.000 COER. Đây vốn dĩ là một thành tích trong mơ của bất kỳ nhóm nhạc tân binh nào, nhưng cuối cùng lại là tâm điểm gây tranh cãi cho nhóm.

Toàn cảnh 1 đêm diễn của CORTIS tại Inspire Arena.

Các khán giả cho biết toàn bộ show diễn chỉ vỏn vẹn 100 phút (1 tiếng 40 phút), dù họ đã phải xếp hàng rất lâu để được vào khán phòng. Một phần nguyên nhân là vì cho đến nay, CORTIS chỉ mới phát hành 12 bài hát là: Youngcreatorcrew, FaSHioN, REDRED, Acai, TNT, Mention Me, Joyride, Lullaby, Blue Lips, Wassup, GO và What You Want. Với số lượng ca khúc ít ỏi so với một setlist concert (trung bình 20 bài), nhóm đã phải diễn đi diễn lại các bài hát có sẵn. Thậm chí, Youngcreatorcrew đã phải lặp lại đến 5 lần.

Việc lặp lại các ca khúc là một hành vi coi thường khán giả. Quy tắc cấm quay chụp tuyệt đối cũng bị chỉ trích là quá khắt khe. Nếu quy định này có ở một số chặng đặc thù (như Nhật Bản) sẽ không có vấn đề, nhưng nếu là toàn world tour sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm khán giả. Đó là chưa kể các tư liệu quay chụp từ fan cũng là một phần giúp đẩy truyền thông, giúp không ít thần tượng tạo nên cú hích danh tiếng.

Một số khán giả chia sẻ CORTIS đã giữ nguyên trang phục ở buổi soundcheck (kiểm tra âm thanh trước thềm concert) để lên trình diễn chính thức. Concert của nhóm bị chê là giống như tổng hợp các sân khấu biểu diễn trên show âm nhạc hằng tuần. Với mỗi chiếc vé dao động từ 143.000 won (khoảng 2,5 triệu đồng), nhóm bị đánh giá là xuề xòa, không tôn trọng người mua vé.

CORTIS không thay đổi trang phục diễn trong suốt 100 phút concert.

Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều tranh cãi xoay quanh việc nhóm thiếu tương tác với khán giả. Những vấn đề này đều khiến một số COER tuyên bố "thoát fan" hoặc tuyên bố hủy xem các buổi diễn sau.

Dù vậy, không ít các COER lại dồn sự nghi vấn vào BigHit - công ty chủ quản của CORTIS. Fan cho rằng cả list nhạc, kỹ năng giao lưu và biểu cảm trên sân khấu của các thành viên vẫn chưa đủ "chín" để có thể một mình làm chủ một concert. BigHit bị chỉ trích tổ chức world tour quá sớm chỉ vì muốn tận dụng danh tiếng đang lên của CORTIS để kiếm tiền.

Fan cho rằng những khâu như list nhạc biểu diễn, trang phục và thời lượng concert đều nằm ngoài tầm quyết định của một nhóm tân binh như CORTIS. Tại concert của các nhóm tân binh, công ty quản lý thường để các thành viên cover theo ý thích hoặc phát hành nhạc mới để họ diễn solo, tạo unit. Đây là dịp để idol khoe trọn cá tính trình diễn của mình, tạo khác biệt, cũng nhằm tăng thời lượng biểu diễn. Tuy nhiên, BigHit lại chọn cách phát đi phát lại nhạc cũ mà đánh mất "cơ hội vàng" này.

Quyết định hời hợt của công ty đã đẩy 5 thành viên vào tình trạng "đứng mũi chịu sào", nhận sự công kích của netizen dù họ không có quyền quyết định.

Ngoài ra, điều khiến các COER phẫn nộ hơn cả là Juhoon đã có dấu hiệu đau thắt lưng từ rất lâu, nhiều lần không thể đứng thẳng hay gập lưng như các thành viên. Nhưng anh vẫn chưa có một khoảng nghỉ ngơi nào để được điều trị nghiêm túc. Kết quả là ngay tại concert đầu tiên, nam idol làm động tác quỳ xuống một cách chậm rãi. Fan cho rằng đây không phải một phần của biểu diễn mà là dấu hiệu cho thấy Juhoon đang nén đau vì biểu cảm đau đớn khiến fan xót xa.

Video ghi lại cảnh Juhoon quỳ xuống với biểu cảm mệt mỏi khiến COER "đứt ruột".

Anh đã từng nhiều lần để lộ dấu hiệu đau thắt lưng nên không thể cúi xuống hay gập người.

Sau đêm diễn tại Incheon, CORTIS vẫn còn khoảng 10 đêm diễn ở Mỹ và Nhật Bản. Hiện tại, cộng đồng COER đang kêu gọi gửi mail đồng loạt cho BigHit Music để can thiệp kịp thời vào tình hình của Juhoon, cũng như xem lại chiến lược đối với cả nhóm.