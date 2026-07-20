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"Bạn trai" Jennie trong MV Less Than A Lover: Kém 6 tuổi, hao hao Kentaro

Sam
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HHTO - Không chỉ soi ra danh tính "bạn trai" của Jennie, dân mạng còn chắc nịch địa điểm ghi hình MV "Less Than A Lover" là Tây Ban Nha.

Ngay sau khi Jennie "nhá hàng" bức ảnh polaroid tựa đầu vào vai một chàng trai tóc xoăn, người hâm mộ đã không ngừng truy tìm danh tính của anh. Trên X, Weibo và Threads, fan Hàn - Trung đang chia sẻ thông tin về Nah - chàng người mẫu được cho là "bạn trai" trong MV Less Than A Lover của Jennie.

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Một bài viết suy đoán Nah là nam chính trong MV mới của Jennie hút gần 2 triệu lượt xem trên X.

Kiểu tóc và đường viền hàm của Nah được cho là giống hệt với người đàn ông trong hình Jennie chia sẻ. Vì nữ idol đăng hình che mặt nên anh được gọi là "mysterious man" (người đàn ông bí ẩn) của Jennie.

Fan càng thêm chắc chắn khi phát hiện nhiều người trong team của Jennie theo dõi Instagram của Nah (@dornweirb). Lượt theo dõi Instagram của anh tăng "tằng tằng" trong chưa đầy 24h qua (tăng khoảng 10K followers) kể từ khi suy đoán anh là nam chính trong MV của Jennie viral.

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Nah sinh năm 2002, là người mẫu gốc Đài, cao khoảng 1m8 và hiện đang hoạt động tập trung tại Hàn Quốc. Nhiều dân mạng đang manifest "nhá hàng" Jennie "thả" tối nay (20/7) sẽ xác thực suy đoán về Nah là đúng. Bởi không chỉ những netizen biết anh từ trước mà dân mạng mới ghé thăm Instagram của anh cũng si mê "chiếc vibe vừa thơ vừa cuốn" của chàng người mẫu.

Dân mạng nhận xét Nah để tóc xoăn khiến anh có nét hao hao diễn viên Kentaro Sakaguchi (nam thần từng đóng chính trong MV "Dream" của Lisa). Nah cũng từng đóng vai phụ trong MV Blue (Cinema Ver) - Seungkwan, Dokyeom (SEVENTEEN).

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Ngoài soi ra danh tính nam chính, dân mạng còn chắc nịch MV Less Than A Lover được quay tại Nhà thờ chính tòa Girona, Tây Ban Nha. Bởi một fan đã bắt gặp ê-kíp của Jennie xuất hiện tại đây vào ngày 7/7. Trang phục cô mặc trong ảnh người hâm mộ chụp được giống hệt bức ảnh teaser (đăng tối 19/7).

Less Than A Lover đã được Jennie trình diễn tại hàng loạt lễ hội âm nhạc gần đây (từng được fan tạm gọi là Little Less). MV được đặc biệt trông đợi vì lần này Jennie không chỉ sáng tác mà còn làm đạo diễn.

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Sam
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