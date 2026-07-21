Rồng Xanh 2026 có điểm giao với Baeksang 2026, 2 phim này dự đoán hơn thua Daesang

HHTO - Bảng đề cử của Blue Dragon Series Awards lần thứ 5 - Rồng Xanh 2026 (lễ trao giải cho phim và chương trình giải trí chiếu trên nền tảng OTT) có một điểm giống với Baeksang 2026. Tác phẩm nào sẽ thắng đậm nhất?

Blue Dragon Series Awards lần thứ 5 - Rồng Xanh 2026 quyết định chiến thắng dựa trên kết quả bình chọn của khán giả và hội đồng chuyên môn. Năm nay, The Scarecrow (Bù Nhìn Bóng Đêm) có nhiều đề cử nhất - 6 lần được gọi tên. Theo sát là The Legend of Kitchen Soldier (Huyền Thoại Lính Bếp) với 5 lượt đề cử.

Bù Nhìn Bóng Đêm là chú ngựa ô của năm 2026 với những tăng trưởng đáng gờm về cả rating và lượt xem trên nền tảng OTT. Lấy cảm hứng từ vụ án có thật, phim khai thác sâu vào nội tâm nhân vật, thiết lập hệ thống tình tiết giăng bẫy và bí ẩn, gai người đến cuối cùng.

Tác phẩm này khó trắng tay ở Rồng Xanh 2026, là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục "Phim xuất sắc nhất" (Best Drama) và Daesang. Có khả năng hội đồng chấm của Rồng Xanh 2026 sẽ tạo ra một kết quả được "chia đẹp": Nếu Bù Nhìn Bóng Đêm "ăn Daesang" thì Made in Korea hoặc You and Everything Else sẽ thắng "Phim xuất sắc nhất", và có thể ngược lại.

The Legend of Kitchen Soldier có tên trong nhiều đề cử nhưng khả năng chiến thắng khá mơ hồ khi đụng những đối thủ "không vừa". Dự đoán, tác phẩm này khó giành cúp "Phim xuất sắc nhất".

Tại hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actor), nam chính Park Ji Hoon đối đầu với: Park Hae Soo (Bù Nhìn Bóng Đêm), Hyun Bin (Made in Korea), Kim Seon Ho (Can This Love Be Translated?), Kim Woo Bin (Genie, Make A Wish). Xét về kỹ năng, độ khó vai diễn hay hiệu ứng, Park Hae Soo và Hyun Bin đang có lợi thế hơn. Hyun Bin có phần nhỉnh hơn tỉ lệ khán giả bình chọn.

Jung Moon Sung có khả năng thắng "Nam phụ xuất sắc nhất".

The Legend of Kitchen Soldier có 2 cái tên cùng cạnh tranh "Nam phụ xuất sắc nhất" (Best Supporting Actor) là Yoon Kyung Ho và Lee Sang Yi, đáng vinh danh bởi sự dung hòa giữa tính nghiêm nghị của quân đội và lối diễn hài hước, duyên dáng. Tuy nhiên, gương mặt đáng gờm nhất ở hạng mục này nghiêng về Jung Moon Sung - người thể hiện hoàn hảo vỏ bọc hiền lành, tốt bụng và độ biến thái sâu thẳm của kẻ sát nhân trong Bù Nhìn Bóng Đêm.

Bảng "Nam/ nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" lại có phần khó đoán nhất nhì Rồng Xanh 2026 bởi từ tính chất vai diễn, kỹ năng đến độ phủ sóng của những ngôi sao được đề cử có phần ngang nhau. Gần như ai trong 10 người được vinh danh cũng ít gây xào xáo bởi chính khán giả cũng khó chọn người xuất sắc nhất.

Rồng Xanh 2026 có một điểm giống với Baeksang 2026 ở bảng đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actress). Hết 4/5 cái tên giống nhau, chỉ khác ở Yoona (Baeksang 2026) và Go Youn Jung (Rồng Xanh 2026). Hai nữ chính của You and Everything Else - Kim Go Eun và Park Ji Hyun tiếp tục cạnh tranh.

Thay vì Our Unwritten Seoul, Park Bo Young ở Rồng Xanh 2026 được đề cử "Thị hậu" với Gold Land và rất có thể cô sẽ sở hữu chiến thắng kép. Tuy nhiên, 2 cái tên cạnh tranh gắt ở bảng bình chọn của khán giả đang nghiêng về Kim Go Eun và Shin Hye Sun (The Art of Sarah).

Kim Seon Ho và Go Youn Jung khó thắng giải chính nhưng với độ hot của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" cùng sức chiến hừng hực của fan, bộ đôi này có thể sẽ nhận giải "Diễn viên được yêu thích nhất" (kết quả phụ thuộc vào 100% bình chọn khán giả).

Lễ trao giải Rồng Xanh 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 31/7.