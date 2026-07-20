Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động tập 9: Gã chủ tịch “chơi bẩn” trả thù ba “ông chú”

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tuần trước, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) đã thiết lập kỷ lục là phim truyền hình có rating cao nhất năm 2026 với tập 6 đạt được 22,3%. Nay với hai tập mới nhất phát sóng cuối tuần qua, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động tiếp tục chinh phục kỷ lục mới. Tập 8 được ghi nhận đạt lượng người xem trung bình toàn quốc là 23,1%.

Tập 7 và tập 8 của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đánh dấu những cao trào mới. Sau khi giải cứu thành công Min Ji ra khỏi trụ sở SMD, bố Kim (So Ji Sub) cùng hai chú Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) dẫn cô bé đi… ăn lươn. Dù gì thì gì, có thực mới vực được đạo mà!

Sau khi đã no bụng, ba chú cháu tiếp tục lái xe về nhà, nhưng giữa đường bị tay sai của chủ tịch tập đoàn xây dựng Ju Gang Chan (Joo Sang Wook) tập kích. Mục đích của Ju Gang Chan là bắt cóc hai bố con nhà Kim đến cho Jung Gang Chan rồi thủ tiêu sau, còn hai “ông chú đeo kính” kia thì xử lý ngay tại chỗ.

Đừng gây sự với những "ông chú đeo kính"!!! (Nguồn: Netflix)

Nhưng đám tay chân của Jung Gang Chan “có mắt mà không thấy Thái Sơn”. Chúng nhanh chóng bị Sung Han Soo và Park Jin Cheol cho ăn đòn đến trời đất quay cuồng, đến khi nằm đo đất rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Riêng Ju Gang Chan ở nhà riêng cũng bị Đặc vụ Kim đến tận hang ổ đánh cho tối tăm mặt mũi, đánh cho vỡ nát thói ngạo mạn và kiêu ngạo, phải bỏ chạy và quỳ gối xin tha mạng.

Cuộc "gặp mặt phụ huynh" khó quên. (Nguồn: Netflix)

Cuối tập 7, Đặc vụ Kim nấu cho Min Ji một bữa cơm ấm cúng, tặng quà sinh nhật cho cô bé, rồi đầu hàng SMD như đã hứa ban đầu. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đã bị đưa trở về Triều Tiên. Nhưng đầu tập 8 đã nhanh chóng tiết lộ rằng đó chỉ là bối cảnh giả được tướng Jang dàn dựng để thử thách khả năng giữ bí mật của anh.

Đặc vụ Kim đã qua được bài kiểm tra. Anh được giữ lại mạng sống. Anh cũng được hứa hẹn sẽ được cho một danh tính mới để sống cùng con gái, với điều kiện anh phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật nữa. Đó là bảo vệ Ri Eung Ryeong (Lee Jae Yong) - Tổng cục trưởng - từng đào tạo nhưng cũng hành hạ và bán đứng anh ở quá khứ. Đặc vụ Kim chấp nhận. Anh yêu cầu thêm một điều kiện nữa, đó là phải thả Sung Han Soo và Park Jin Cheol ra khỏi tù.

Sau lần “gặp mặt phụ huynh” bầm dập, Ju Gang Chan lên kế hoạch trả thù Đặc vụ Kim. Hắn dùng của cải và các mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng biết được thân phận thực sự của “ông bố tầm thường” đã tẩn cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Ju Gang Chan còn nắm được nhiệm vụ hiện tại của Đặc vụ Kim, liền quyết tâm phá hoại.

Cuối tập 8, căn nhà bảo vệ Ri Eung Ryeong bị lộ. Đặc vụ Kim đưa ông ta trốn thoát khỏi đó. Anh lái xe vào thẳng Seoul, nơi cư dân đông đúc, khiến các đối tượng gặp khó khăn trong việc truy đuổi. Anh dự định ban ngày sẽ ở Seoul, đến đêm lái xe ra ngoại ô.

Đặc vụ Kim lái xe đến nơi Park Jin Cheol đang chơi game, còn Sung Han Soo thì đang ăn mì tôm sống. Cả ba vui vẻ đoàn tụ chưa được bao lâu thì đặc vụ Kang Guk Cheol ập đến, “lật lọng”. Kang Guk Cheol thậm chí còn đem Min Ji ra uy hiếp Đặc vụ Kim.

Nhiệm vụ bảo vệ Ri Eung Ryoeng của Đặc vụ Kim theo đó đã tạm thất bại. Một số cảnh hứa hẹn ở tập sau cho thấy cả Ri Eung Ryeong và Đặc vụ Kim đã bị giao cho phía Triều Tiên, nhưng Đặc vụ Kim đã trốn thoát thành công. Anh cùng hai người bạn “cốt” Sung Han Soo và Park Jin Cheol thực hiện một “chiến dịch” mới, sẵn sàng nhảy vào "hố lửa" lần nữa để giải cứu Min Ji.

Con gái của Park Jin Cheol và con trai của Sung Han Soo.

Đáng chú ý, Đặc vụ Kim một lần nữa lại “gặp mặt phụ huynh” với Ju Gang Chan. Lần này, gã chủ tịch “chơi bẩn”, đem con gái của Park Jin Cheol và con trai của Sung Han Soo ra uy hiếp. Hắn đe dọa, nếu động đến hắn, hai đứa trẻ sẽ mất mạng.

Hai tập cuối cùng của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động sẽ lên sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 24 và 25/7. Khán giả Việt có thể theo dõi phim trên Netflix.