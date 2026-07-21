A Shop For Killers mùa 2: Lee Dong Wook hồi sinh kiểu gì, cháu gái Ji An "quét map"?

HHTO - Hơn 2 năm chờ đợi, cuối cùng "A Shop For Killers" (Cửa Hàng Sát Thủ) mùa 2 cũng lên sóng. Ngoài những câu hỏi còn bỏ ngỏ, chất lượng của mùa mới có nối gót phần đầu tiên?

A Shop For Killers - điểm lại mùa 1

A Shop For Killers (Cửa Hàng Sát Thủ) là bộ phim hành động kinh dị, giật gân được chuyển thể từ tiểu thuyết The Killer's Shopping Mall của Kang Ji Young. Mùa 1 tập trung vào Jeong Ji An (Kim Hye Jun) - cháu gái của Jeong Jin Man (Lee Dong Wook). Sau khi chú qua đời, cô bị truy sát. Từ hoang mang, sợ hãi đến bản lĩnh, cứng cỏi, Ji An dần hiểu các kỹ năng và trang bị ông chú chuẩn bị, dạy cho mình là không thừa.

Kết thúc mùa 1, Ji An dùng tư cách người quản lý trung tâm mua sắm Murtherhelp để thuyết phục những "kẻ đi săn" mang mã đỏ ngừng truy sát mình bằng các quyền lợi khi giao dịch như miễn thuế, giảm giá… Cuối cùng, Jeong Jin Man - người tưởng đã chết từ tập 1 - trở về, đồng hành cùng người chú lái taxi đã giúp Ji An lo tang lễ và một cảnh sát - người đã ở cạnh Ji An khi cô tới nhận xác của Jin Man.

A Shop For Killers 2 có gì đáng chờ đợi?

A Shop For Killers 2 sẽ giải đáp câu hỏi Jeong Jin Man giả chết thế nào và "anh chú" đã ở đâu trong suốt thời gian Jeong Ji An gặp nguy hiểm. Ở phần 1, mã tím - gián điệp là nhân vật chưa xuất hiện. Những người mang mã tím sẽ là ai trong phần 2 và hỗ trợ gì cho quá trình tiêu diệt phe phản diện của chú cháu Jin Man?

Lee Dong Wook từng khiến khán giả châu Á điêu đứng với Jeong Jin Man vừa đẹp vừa ngầu. "Anh chú" ở A Shop For Killers 2 sẽ không kém cạnh. Các cảnh hành động tăng lên cùng với phương thức đa dạng hơn.

Diễn biến cảm xúc của Jeong Jin Man sẽ mở rộng với nhiều khó khăn và đau khổ hơn. Nếu mùa trước chủ yếu là những màn đấu trí, đấu dũng lạnh lùng thì tại phần 2 của A Shop For Killers, khán giả sẽ thấy những khía cạnh sâu sắc và tan vỡ của "ông chú sát thủ".

Ở mùa 1, Jeong Ji An phải vật lộn để sinh tồn. Qua mùa 2, cô sẽ chủ động tấn công. Nhưng trước khi cùng chú tổng phản công tổ chức Babylon, Ji An muốn từ bỏ. Cô bị ép phải đối mặt với nguy hiểm và khi mọi chuyện tạm ổn, cô không muốn quản lý trung tâm mua sắm kia mà trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, những sát thủ từ Babylon không ngừng truy đuổi, buộc cô một lần nữa chiến đấu để tồn tại.

Mùa đầu tiên của A Shop For Killers thành công với lối kể phi tuyến tính, cuốn hút từng nhịp. Các cảnh hành động chân thực, mãn nhãn, logic. Việc giữ nguyên dàn diễn viên chủ lực là điểm cộng lớn cho A Shop For Killers 2. "Nhá hàng" của dàn diễn viên về số cảnh hành động cùng phương thức chiến đấu tăng lên cũng góp phần tăng kỳ vọng.

Bale (Jo Han Sun) sẽ có nhiều đất diễn và điên hơn khi ở mùa 2, hắn có mục tiêu cụ thể là Jeong Jin Man. A Shop For Killers 2 không chỉ có tuyến đối đầu với Bale mà còn lời giải thích cho vì sao Babylon lại thất hứa và những sự thật về tổ chức đen tối này.

Mùa 2 kết nạp của những cái tên mới làm tăng kịch tính. Đội sát thủ tinh nhuệ có thêm Q (Hyunri) và J (Masaki Okada) - những "con tướng" mới chống lại Murthehelp. Kusanagi (Jung Yun Ha) là quản lý chi nhánh Đông Á của Babylon, toát lên vẻ điềm tĩnh và khí chất bất khả xâm phạm.

A Shop For Killers 2 gồm 8 tập, phát sóng vào thứ Tư hằng tuần. Hai tập đầu tiên sẽ chiếu vào ngày 22/7.