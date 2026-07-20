BTS “phá đảo” Chung kết World Cup: Giải mã sắc áo đỏ và phản ứng từ loạt sao

HHTO - Chỉ trình diễn vỏn vẹn 1 phút 45 giây trong thời gian nghỉ giữa giờ trận Chung kết World Cup 2026, BTS vẫn "làm mưa làm gió" khắp các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt thảo luận. Không chỉ gây ấn tượng bằng sắc đỏ mang nhiều tầng ý nghĩa, màn trình diễn bùng nổ của nhóm còn thu hút dàn sao đình đám như Justin Bieber, IShowSpeed hay HIEUTHUHAI...

Rạng sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), trận Chung kết World Cup giữa Argentina - Tây Ban Nha không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ bóng đá, mà còn là người yêu nhạc toàn cầu. Bởi lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA tổ chức một show diễn ca nhạc quy mô lớn vào khoảng nghỉ giữa hai hiệp.

Bên cạnh những cái tên "sừng sỏ" của đường đua âm nhạc thế giới như Shakira, Burna Boy, Madonna hay Justin Bieber, BTS khiến ARMY "phổng mũi" khi có tên trong danh sách biểu diễn, trở thành một trong những nghệ sĩ góp phần làm nên khoảnh khắc lịch sử của World Cup.

Tiếp nối sức nóng đã được "nữ hoàng nhạc Pop" Madonna thắp lên cho sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ), BTS xuất hiện cùng siêu hit Dynamite. Sau 4 năm kể từ Lễ khai mạc World Cup 2022, Jung Kook một lần nữa quay trở lại sự kiện quốc tế này cùng những người anh của mình.

Vẫn là BTS mà các ARMY đã trông đợi, nhóm diễn live 100% trước hàng trăm triệu khán giả trực tiếp và trực tuyến. Màn trình diễn chỉ kéo dài 1 phút 45 giây vì giới hạn thời gian, song cả 7 thành viên đều đã khoe trọn giọng hát nội lực cùng vũ đạo mạnh mẽ đúng với tinh thần truyền lửa của khoảng nghỉ giữa hai hiệp.

BTS xuất hiện cùng với outfit chủ đạo màu đỏ - màu của năng lượng, sự bùng cháy và cũng là tôn vinh "Quỷ Đỏ".

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở trang phục biểu diễn của nhóm. Lấy cảm hứng từ những chiếc áo khoác biker cá tính, BTS xuất hiện ấn tượng trong sắc đỏ chủ đạo. Gam màu rực rỡ này không chỉ gợi liên tưởng trực tiếp đến album mới nhất của BTS là ARIRANG, mà còn mang ý nghĩa tôn vinh "Quỷ Đỏ" (Red Devils) - biệt danh dành cho các cổ động viên của Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc.

Ý nghĩa này cũng đã được chính V ngầm thừa nhận qua Story check-in, cùng dòng chú thích "Dù sao đi nữa vẫn là Quỷ Đỏ".

Ngay sau màn trình diễn, BTS nhanh chóng "oanh tạc" toàn cõi mạng với hàng triệu lượt thảo luận sôi nổi. Sau màn trình diễn, nhóm đã trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ngày hôm nay trên nền tảng X (Twitter) với 3 triệu lượt nhắc.

BTS là nhân vật được thảo luận nhiều nhất trên X ngày hôm nay.

Lượt tìm kiếm màn trình diễn của BTS tại World Cup tăng vọt.

Lượt tìm kiếm cho từ khóa "BTS trình diễn tại World Cup" trên Google cao gấp 2 lần so với thời điểm mà nhóm comeback vào tháng 3 vừa qua. Ca khúc Dynamite nhanh chóng quay lại bảng xếp hạng iTunes Mỹ ở thứ hạng 43, còn album ARIRANG tái xuất ở hạng 63.

Không chỉ chinh phục hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ, BTS còn là cái tên "gây sốt" cho dàn sao có mặt tại chung kết World Cup. Sau khi phần biểu diễn kết thúc, streamer nổi tiếng IShowSpeed đã phấn khích nhảy cẫng lên, chủ động đến chào hỏi và ôm từng thành viên ngay khi nhóm vừa hoàn thành tiết mục.

HIEUTHUHAI - nam ca sĩ có dịp đi xem trực tiếp trận Chung kết vào sáng nay đã đăng tải màn trình diễn của nhóm với caption ngắn gọn "ck" (hiểu đa nghĩa: chung kết/ chồng) khiến fan cười ngất. Trước đó, anh từng thừa nhận mình là một fanboy của Jung Kook.