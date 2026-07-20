Tước Cốt kết đẹp sau khi hành Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ khổ sở, liệu có "bẻ lái"?

HHTO - Cốt truyện của "Tước Cốt" (Key To The Phoenix Heart) vẫn đang giữ phong độ tốt. Kết thúc của Tiêu Vô Y - Tạ Gia Ngư (Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ) được "mập mờ" tiết lộ trong lời thoại của một nhân vật đã "bán muối".

*Bài viết tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Tước Cốt cầm chắc HE

Trong một livestream giao lưu, quảng bá phim của dàn diễn viên, Hầu Minh Hạo - Ngải Mễ đã ngầm xác nhận Tước Cốt kết đẹp. Những tập đầu của Tước Cốt đã có ý tiết lộ kết thúc của đôi chính là hạnh phúc viên mãn (happy ending - HE). Sư phụ đã mất của Gia Ngư (Ngải Mễ) - Nguyên Tiểu Lục có tài bói toán. Ông đoán đúng chuyện Tiêu Vô Y (Hầu Minh Hạo) bị thương và việc mẹ của Gia Ngư qua đời.

Ông từng nói Gia Ngư sẽ có 3 đời chồng. Dù Nguyên Tiểu Lục chưa nói hết câu nhưng trong một đoạn thoại của Vô Y, ông từng mập mờ tình duyên giữa anh và Gia Ngư sẽ không mỗi người mỗi ngả.

Từ những chi tiết trên có thể suy đoán như sau, Gia Ngư cưới Tiêu Vô Y lần đầu là trắc phi (đời chồng 1) sau đó hòa ly (dù chỉ mới viết giấy, chưa được chính thức xác nhận) rồi trở về sau 2 năm du ngoạn, được sắc phong Thế tử phi (coi như đời chồng 2), hoặc vì bị ép hòa ly (chính thức) rồi cưới Lý Mậu - tình tiết này cũng có thể coi là "qua 2 lần đò".

Sau khi mọi biến cố được giải quyết, Tiêu Vô Y và Gia Ngư tái hợp chính là lần cưới thứ 3 của nữ chính. Tình tiết này cũng sẽ hợp lý hóa cho lời bói toán chưa nói hết của Nguyên Tiểu Lục về nhân duyên của tiểu đồ đệ và Thế tử.

Cảnh Tiêu Vô Y đeo mặt nạ chưa chiếu. Suy đoán đây có thể là trường đoạn Thế tử giấu danh tính, giả chết rồi chờ khi mọi chuyện êm đẹp mới quay lại tìm Gia Ngư.

Tước Cốt và cú twist cuối cùng

Hơn 20 tập phim, Tước Cốt vẫn đẩy tình tiết nhanh kèm plot twist liên tiếp. Mỗi phản diện là một phe, vừa đấu nhau vừa đấu với tuyến chính diện. Phản diện này ngã ngựa thì có người tốt "hắc hóa". Trong tập 24, Thái phó (Hà Nhuận Đông) bị sát hại. Tĩnh An vương được nhìn thấy ra tay, khiến cả Tiêu gia một lần nữa gán tội.

Thái phó từng là kẻ thao túng với mục đích lớn nhất là lật lại vụ án oan của hai họ An - Lục. Ông tưởng rằng vẫn kiểm soát được con trai Kỳ vương - Lý Mậu (Vương Dĩ Luân) thì chính hắn đã biến chất đến khó lường.

Việc Thái phó bị sát hại có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của A Mậu. Chi tiết hắn chuẩn bị quà là áo giáp cho Gia Ngư chứng minh bên phía A Mậu có người sở hữu tay nghề chế tác, đủ khả năng để làm ra một lớp mặt nạ giả danh Tĩnh An vương - đây mới là kẻ đã ra tay giết Thái phó.

Tiêu gia một lần nữa bị gán tội. Theo preview đoàn phim từng đăng, Lý Mậu ép Gia Ngư phải bắn tên giết Vô Y. Tiêu Vô Y đau đớn cố ngăn Kỳ vương (lúc này đã xưng là vua) ra lệnh giết cha mẹ, huynh trưởng. Liệu đây có phải tình tiết khiến Vô Y hoàn toàn sụp đổ niềm tin vào A Mậu, quyết trở về thân phận thật - Thái tử Văn Hi để lấy lại ngai vị?

Tuy nhiên, có thể Tước Cốt sẽ giấu một cú twist khó lường hơn. Ví dụ như Lý Mậu không hoàn toàn "hắc hóa"? Một đoạn preview khác có cảnh Tiêu Vô Y đi cùng Ưng vương, bắn mũi tên về phía Lý Lạc Quân (Mã Thu Uyên). Chính cô là người đề xuất lấy tính mạng bản thân làm cái cớ để ép A Mậu dấy binh. Vậy thì, liệu đây có phải màn kịch mà cả cô, Tiêu Vô Y và Lý Mậu cùng dàn xếp?

Nếu đúng là họ đóng kịch, thì họ đang diễn cho ai xem? Có thể là hoàng đế thân thể yếu ớt do Thịnh Nhất Luân đóng. Những lần vua để Lý Mậu nghe lén hay triệu hồi Tiêu Vô Y để giao Tước Cốt Lệnh, đoán ra thân thế, cho người điều tra thân phận Kỳ vương,... đều cho thấy vị hoàng đế này không phải "bù nhìn".

Người trông vô hại nhất hoàn toàn có thể là "trùm cuối" của Tước Cốt.

Ông cũng là người được lợi nhất hiện tại khi phe Thái hậu (người luôn kìm kẹp mình) đã bị loại. Các thế gia như Thôi gia, Hà gia, phe Thái phó đều lần lượt "ngã ngựa". Rất có thể ông muốn thúc đẩy Lý Mậu - Tiêu Vô Y đấu nhau sống còn để bản thân là ngư ông đắc lợi, củng cố ngai vị. Bởi các tập trước có tình tiết hoàng đế biết thuốc có vấn đề, ông hoàn toàn có khả năng đã tự điều dưỡng cho bản thân khỏe mạnh từ lâu.

Giả thuyết trên cũng có thể sai nếu Kỳ vương Lý Mậu kết liễu hoàng đế bệnh tật để chính thức lên ngôi. Vậy thì phản diện cuối cùng có lẽ còn ẩn mình ở phía Bắc Tần, liên kết trực tiếp vào vụ án oan hai gia tộc An - Lục. Vô Y và Ưng Vương sẽ bước vào tử chiến cuối cùng, thống nhất Đại Nghiệp. Trong trận chiến này, nhiều khả năng quả cầu gai mà Gia Ngư chế tạo sẽ góp công lớn.

Liệu preview này có phải là một phần cảnh kết phim?

"Bẻ lái" nhiều nhưng những tập cuối cần phải đảm bảo logic để không gãy những thiết lập nhân vật đang được làm tốt. Điển hình như, nếu Lý Mậu thực sự là kẻ khiến cả Tiêu gia diệt vong thì hắn không được phép ung dung ngồi trên ngai vua, rồi nhẹ nhàng buông bỏ Gia Ngư để cô đi gặp Vô Y (như một preview từng chiếu). Vậy thì cú twist "tẩy trắng" cho A Mậu phải được nhét vào đâu cho hợp lý?

Xuyên suốt phim luôn nhấn mạnh Tiêu Vô Y không muốn đăng cơ, liên tục tuyên bố Thái tử Văn Hi đã chết. Nếu chàng không lên ngôi thì ai sẽ làm hoàng đế nếu Lý Mậu không đủ tư cách và vị vua cũ "bán muối"?

Tước Cốt gồm 28 tập. Theo lịch chiếu mới nhất, phim phát sóng đến ngày 22/7 sẽ tạm nghỉ 3 ngày rồi chiếu nốt. Như vậy, nhiều khả năng ngày 22/7 sẽ là lúc nền tảng mở gói fast track (xem hết các tập cuối).