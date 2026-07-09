Nhận điểm “cà chua thối”, Moana live-action chưa kịp ra khơi đã “chìm tàu”?

HHTO - “Moana” bản hoạt hình là một thành công lớn, nhưng bản live-action đang đối mặt với nguy cơ trở thành nỗi thất vọng lớn tiếp theo của Disney. Các nhà phê bình đánh giá bản live-action tệ hại, thẳng tay chấm điểm “cà chua thối” trên Rotten Tomatoes.

Bản live-action (phim do người thật đóng) của Moana phải đến ngày 10/7 mới chính thức công chiếu với đông đảo khán giả, nhưng giới phê bình đã được xem sớm trước đó. Tuy nhiên, phải đến thứ Tư ngày 8/7, lệnh cấm đánh giá Moana live-action mới được gỡ bỏ.

Nhìn điểm số của Moana live-action trên Rotten Tomatoes, khán giả phần nào cũng hiểu được lý do, có lẽ Disney muốn “hạn chế thiệt hại” thấp nhất có thể. Moana live-action chỉ nhận được có 36%, điểm “cà chua thối” này dường như muốn nói rằng phim tệ lắm, không nên xem.

Đây quả là một cú sốc, nhất là khi bản live-action được dựng dựa trên bản phim hoạt hình rất thành công công chiếu vào năm 2016. Phim đạt doanh thu phòng vé ấn tượng với 643,3 triệu đôla toàn cầu. Bản hoạt hình từng được đề cử Oscar 2017 ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, ca khúc How Far I’ll Go cũng được đề cử Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất.

Nhìn chung, các đánh giá về Moana (2026) đa số đều có điểm chung rằng bản live-action là một sự “sao chép + dán” từ bản phim hoạt hình. Bản live-action không có gì mới mẻ so với bản gốc hoạt hình, thậm chí vô hồn hơn. Có những chi tiết, điểm nhấn chỉ phù hợp với thể loại hoạt hình, khi đưa sang live-action đã không thể giữ được phần “hồn” của nó.

Moana live-action không dở tệ - vốn dĩ câu chuyện gốc đã hay rồi - nhưng nó cũ kỹ, nhàm chán, như một thanh kẹo cao su nhai đi nhai lại đến mức chẳng còn vị gì, chỉ trở nên dai nhách. Với Moana live-action, dường như Disney không mang đến một tác phẩm để khán giả thưởng thức, mà là để kiểm tra độ bền sức “chịu đựng” của họ.

Câu chuyện của Moana bắt đầu với Moana - nàng công chúa đảo thông minh, yêu biển cả, khao khát được vượt ra khỏi bờ biển của ngôi làng mình và tiến ra đại dương, mặc dù cha cô luôn khuyên cô từ bỏ tinh thần phiêu lưu đó và ở lại trên đảo. Khi mùa màng trên đảo bắt đầu thất bát, đất đai bắt đầu chết dần, Moana giong buồm ra khơi, nhận sứ mệnh mang trái tim của Te Fiti trở về để cứu vãn mọi thứ.

Moana bản live-action “kết nối” với bản gốc hoạt hình khi The Rock - Dwayne Johnson trở lại với vai Á thần Maui. Anh chính là người lồng tiếng cho nhân vật này trong bản hoạt hình. Trong đó, vai Moana được giao cho Catherine Laga’aia, nữ diễn viên Úc 17 tuổi được khen có ngoại hình rất giống với Moana bản hoạt hình.

Moana bản live-action chính thức công chiếu vào ngày 10/7/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi đoán phim sẽ không thể vượt qua được bản hoạt hình, nhưng 36% á? Phim gây thất vọng tới cỡ nào lận?”

“Nàng Tiên Cá còn được 67% trên Cà Chua đó. Moana còn không đáng xem bằng?”

“Xem trailer đã thấy live-action sao chép bản hoạt hình y hệt, nhưng kém sinh động hơn. Cá nhân tôi sẽ không bỏ tiền để xem một bản sao chép chất lượng thấp hơn.”

“Làm ơn dừng ngay việc làm lại những bản live-action dở tệ này đi, hãy để những tác phẩm kinh điển được yên.”

“Có khi nào các nhà phê bình chê mà khán giả lại thích không?”

“Disney đang thắng với Toy Story 5 rồi, có khi chả quan tâm Moana sống chết ra sao nữa đâu.”