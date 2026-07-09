Nam nữ chính "Chó Hoang Và Xương" đi nhặt phế liệu cũng hóa lãng mạn không ngờ

Ngay sau khi lên sóng, Chó Hoang Và Xương đã liên tục đón nhận tin vui khi rating, lượng bình luận, điểm nhiệt của phim đều tăng dần đều. Người xem dành nhiều thiện cảm cho bộ phim ngôn tình có cốt truyện hấp dẫn, khác biệt so với phần lớn câu chuyện tình cảm khác, Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long cực ăn ý, cứ định cạnh nhau là phản ứng hóa học bùng nổ.

Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi cực ăn ý.

Khi biết hai nhân vật chính lớn lên trong cảnh không có người lớn ở bên, phải nương tựa vào nhau để sống, đối mặt với rất nhiều sóng gió cuộc đời thì ai cũng biết Chó Hoang Và Xương sẽ không thể lãng mạn, lung linh như chuyện tình tổng tài giàu có. Nhưng chính cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, suốt ngày lo lắng chuyện tiền bạc, phải học cách tự trưởng thành của Trần Dị và Miêu Tĩnh lại giúp người xem thấy gần gũi chân thực hơn, thương hai nhân vật hơn.

Cặp đôi chính lớn lên trong cảnh khó khăn.

Bất ngờ nhất là Chó Hoang Và Xương vẫn khéo léo tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào từ những chi tiết éo le, giản dị nhất. Như cảnh Trần Dị và Miêu Tĩnh cùng đi nhặt phế liệu vào buổi đêm rồi bị chó đuổi nên chạy thục mạng. Những tưởng đây sẽ là một cảnh vừa căng thẳng vừa xót xa cho hoàn cảnh khó khăn của cặp đôi chính, nhưng ê kíp lại tạo ra cảnh quay thơ mộng vô cùng. Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh, tay còn lại vẫn không quên bao đựng phế liệu nhìn vẫn đầy lãng mạn.

Cảnh bị chó rượt cũng hóa lãng mạn.

Tương tự với cảnh ăn quán lề đường, ánh nhìn ấm áp của Trần Dị và Miêu Tĩnh cũng đủ xóa mờ khó khăn mà họ phải đối mặt, làm khán giả thấy nhân vật chính hẹn hò ở quán sang xịn cũng chưa chắc đã ngọt ngào bằng. Từ đó mà người xem lại càng lo lắng cho những trắc trở đang bủa vây mối tình của hai người trẻ vốn đã phải chịu quá nhiều bất hạnh.