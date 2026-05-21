Nhan sắc trong trẻo của các nữ sinh tại Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Chiều 21/5, Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Đại học Phenikaa (Hà Nội), thu hút hàng trăm nữ sinh tham gia. Nhiều sinh viên đến từ Đại học Phenikaa và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã có mặt với mong muốn tìm hiểu và ghi danh tại cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam.

Theo nhiều nữ sinh của Đại học Phenikaa, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là nơi để các cô gái thể hiện trí tuệ, tài năng và lòng trắc ẩn, đồng thời giúp họ bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành hơn.

Tham dự Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều nữ sinh lựa chọn áo dài trắng, áo dài pastel nhẹ nhàng, gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin. Không ít cô gái cho biết họ được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ hành trình của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi - sinh viên Đại học Phenikaa.

Linh Nhi (sinh năm 2007, sinh viên Đại học Phenikaa) là một trong những nữ sinh nổi bật, cô bạn chia sẻ đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026: "Theo em, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn giúp các nữ sinh thay đổi, trưởng thành hơn và có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống."

Trải qua gần 40 năm phát triển, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Cuộc thi đã phát hiện nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu, truyền cảm hứng cho thế hệ thanh niên cả nước.

Sau thành công của mùa giải 2024 với sự đăng quang của Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với nhiều đổi mới, tiếp tục tìm kiếm những cô gái hội tụ vẻ đẹp nhan sắc, tri thức, văn hóa và tinh thần cống hiến.

Đại học Phenikaa được đánh giá là điểm dừng chân đặc biệt của tour tuyển sinh nhờ môi trường đào tạo hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo. Việc Á hậu Vân Nhi đang theo học tại trường càng góp phần tạo cảm hứng cho nhiều nữ sinh mạnh dạn thử sức ở đấu trường nhan sắc danh giá.

