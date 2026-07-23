Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ đến ngày diễn ra vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026 chỉ còn 1 tuần nữa sẽ diễn ra, cơ hội góp mặt tại cuộc thi nhan sắc lâu đời và danh giá vẫn đang mở rộng chào đón bạn.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lâu đời và danh giá nhất nước ta. Cuộc thi bước vào mùa thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Nhiều thế hệ Hoa hậu, Á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định được năng lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành những đại sứ truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Giống như các mùa thi trước đó, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đài thọ toàn bộ ăn ở đi lại, trang phục - đảm bảo tính công bằng, bình đẳng cho tất cả thí sinh từ vòng Chung khảo đến Chung kết.

Về giải thưởng và danh hiệu:

- Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận giải thưởng gồm vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).

- Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận giải thưởng 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

- Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận giải thưởng 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trao các danh hiệu: Người đẹp Biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao - Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

Thời hạn nhận đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với khu vực miền Bắc được gia hạn tới ngày 28/7 và ngày 31/7 với khu vực miền Nam. Tức là chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, nếu bạn có ý định tham gia, hãy hoàn thiện hồ sơ, và có thể đến thẳng buổi Sơ khảo để gửi.

Thông tin chi tiết về buổi Sơ khảo hai miền Bắc - Nam sẽ được bật mí trong những ngày tới. Hãy chú ý theo dõi báo Tiền Phong Online, chuyên trang Hoa Học Trò Online/ Sinh Viên Việt Nam Online... và các trang chính thức của cuộc thi trên các nền tảng mạng xã hội để cập nhật bạn nhé!