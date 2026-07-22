Dàn người đẹp là du học sinh đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Danh sách thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện nhiều gương mặt đang theo học tại các trường đại học ở nước ngoài hoặc từng đi du học. Không ít thí sinh đã chủ động sắp xếp lịch học, trở về quê hương để ghi danh tham gia cuộc thi.

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Người đẹp Bùi Minh Phương là một trong những thí sinh có hồ sơ học vấn nổi bật. Minh Phương cao 1m70, là sinh viên năm cuối Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE). Cô từng là Đại sứ Học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt IELTS 8.0, sở hữu điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level và là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022.

Người đẹp Văn Hà Phương Nhi sinh năm 2000, là du học sinh trở về sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia. Cô cao 1,72 m, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng quốc tế của Blue Mountains International Hotel Management School.

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Người đẹp Trần Phương Nhi sinh năm 2003, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Marketing và Quản trị kinh doanh tại Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh). Người đẹp cao 1,69 m có năng khiếu ca hát và nhảy múa. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ được đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.

Người đẹp Gouband Lisa sinh năm 2007, đến từ TP.HCM, đang theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp cho biết, cô muốn gửi gắm thông điệp về bình đẳng giới và hỗ trợ những người yếu thế khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Người đẹp Phạm Uyên Nhi, sinh năm 2007, đến từ TP.HCM, đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Khách sạn, Du lịch và Sự kiện tại Đại học Queensland.