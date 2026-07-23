Chân váy hoa mới là nhân vật chính của mùa Hè năm nay: Mặc dịp vào cũng hợp

HHTO - Nếu Hè năm ngoái là linen và váy trắng thì nhân vật chính của tủ đồ thời trang năm nay chính là chân váy hoa.

Hoa lá đã chính thức trở lại

Nếu gu của bạn là chỉ thích đồ trơn thì bạn không hề cô đơn. Rất nhiều cô gái yêu phong cách tối giản cũng ngại họa tiết vì sợ rối mắt, hoặc khó phối.

Nhưng thời trang luôn có những ngoại lệ và mùa Hè chính là lúc họa tiết được “bật đèn xanh”. Khi nắng đẹp hơn, ngày dài hơn, những gam màu và hình in cũng cần sống động vui mắt. Vì vậy, không ngạc nhiên khi họa tiết lá hoa trở thành là ngôi sao sáng nhất.

Đặc biệt, chân váy hoa đang được các tín đồ thời trang diện nhiều hơn bao giờ hết. Chỉ cần thêm một chiếc chân váy hoa vào bộ trang phục, tổng thể sẽ lập tức mềm mại, nữ tính và có cảm giác đầu tư hơn, kể cả khi bạn chỉ mặc cùng chiếc áo thun đơn giản.

Dù là chất liệu cotton mát mẻ hay satin bóng nhẹ, thiết kế xếp ly, hay nhấn nút buộc bên hông, chân váy hoa đều mang đến cảm giác bay bổng rất đặc trưng của mùa Hè.

Tâm điểm của thời trang đường phố dạo gần đây

Điều khiến trang phục này được yêu thích chính là khả năng biến hóa cực linh hoạt. Ban ngày, chỉ cần mặc cùng áo thun trắng và giày thể thao là đã có ngay một bản phối năng động. Buổi tối, đổi sang áo sơ mi, hoặc phối cùng một họa tiết khác là trang phục lập tức nổi bật và cá tính hơn.

Váy ngắn trẻ trung, váy dài thanh lịch hay maxi thướt tha đều có nét cuốn hút riêng, giúp bạn trông chỉn chu mà vẫn rất tự nhiên.