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Vì sao Trấn Thành lại được đề cử vào 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đâu chỉ khán giả, chính Trấn Thành cũng hết hồn khi thấy tên mình xuất hiện trong bảng đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 trên chuyên trang TC Candler. Vì sao Trấn Thành cũng xuất hiện trong danh sách này?

Đã hàng chục năm qua, TC Candler - chuyên trang phê bình điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ đã thường xuyên mở cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới với hai bảng riêng dành cho nam và nữ. Đã có nhiều nghệ sĩ nước ngoài quen thuộc với khán giả Việt đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng này.

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Nhiều sao Việt được đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất 2026

Nhưng đến năm 2026, sao Việt bất ngờ xuất hiện nhiều khi TC Candler bắt đầu mở cổng đề cử. Tính sơ sơ đã có Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Isaac, Anh Tú Atus, Trần Quốc Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân… được chuyên trang này đưa vào bảng đề cử. Và mới đây nhất, tới lượt Trấn Thành được nhắc tên khiến cư dân mạng bất ngờ.

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Trấn Thành cũng có tên trong danh sách đề cử năm nay

Bởi Trấn Thành dù là sao hạng A của showbiz Việt thì nổi trội về tài năng làm MC và đạo diễn hơn là ngoại hình. Thậm chí Trấn Thành thường xuyên bị săm soi chuyện thân hình tròn trịa hay những khoảnh khắc dìm hàng trong show thực tế. Ngay chính Trấn Thành còn nghi hoặc phải chăng đây là bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi? Hoặc 100 gương mặt đẹp nhất Vbiz thôi chứ sao cả thế giới được".

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Chính anh cũng bất ngờ với điều này

Nhưng thực ra lọt vào danh sách đề cử của TC Candler không khó. Khán giả có thể đề cử bất kỳ người nổi tiếng nào bằng cách bình luận tên và quốc tịch người này trên các nền tảng mạng xã hội của TC Candler, sau đó chuyên trang này sẽ cập nhật bảng đề cử để cư dân mạng bỏ phiếu.

Sau đó, hội đồng chuyên môn của TC Candler sẽ sàng lọc, chấm điểm hàng nghìn đề cử, không chỉ xét độ nổi tiếng mà còn quan sát đường nét gương mặt, sức hút hình ảnh, phong cách sống… để chọn ra 200 người chiến thắng (chia ra hai bảng của nam và nữ). Vì thế, các sao Việt được đề cử đông đảo chưa có gì đảm bảo sẽ có tên trong bảng xếp hạng cuối cùng.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trấn Thành #TC Candler #100 gương mặt đẹp #Trấn Thành đề cử

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