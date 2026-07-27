Ồn ào vụ 2 nữ sinh viên trường y livestream tại bệnh viện, phát ngôn phản cảm

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh viên mặc trang phục ngành y livestream ngay tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với những phát ngôn phản cảm, trong đó có cụm từ "tiêm thuốc độc", gây bức xúc trên mạng xã hội. Phía bệnh viện đã chấm dứt tiếp nhận thực tập, trong khi Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội quyết định đình chỉ học tập 2 nữ sinh để xử lý kỷ luật.

Trước đó vào tối 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh 2 cô gái mặc trang phục ngành Y, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phát trực tiếp trên TikTok.

Trong lúc livestream, cả hai nhiều lần chửi thề, có thái độ thiếu chuẩn mực và thậm chí buông lời nói sẽ "tiêm thuốc độc" với một tài khoản đang tương tác trên phiên phát trực tiếp. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ lo ngại vì cho rằng hai cô gái là nhân viên y tế, đồng thời cho rằng những phát ngôn này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành.

Hai nữ sinh ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay trong đêm 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát đi thông báo chính thức, xác nhận đoạn clip được ghi hình tại quầy đón tiếp của bệnh viện nhưng khẳng định 2 người xuất hiện trong video không phải cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, 2 cá nhân này là sinh viên ngành Y đang thực tập, gồm Đ.T.M. và H.T.T., cùng lớp YK27.04 tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Sau khi phát hiện vụ việc, bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo, quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với cả hai và bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhấn mạnh, đây là hành vi mang tính cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Bệnh viện cũng cho biết luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử cho sinh viên; đồng thời kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Đến sáng 27/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận hai cô gái trong đoạn clip là sinh viên của trường đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

PGS.TS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định việc sinh viên có phát ngôn thiếu chuẩn mực là sai và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Theo ông, nhà trường không chỉ đào tạo chuyên môn mà còn chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bởi người thầy thuốc phải luôn giữ chuẩn mực trong lời nói và hành vi.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. (Ảnh: Website nhà trường)

Hiện nhà trường đã đình chỉ học tập đối với hai sinh viên, yêu cầu viết bản tường trình và sẽ họp hội đồng kỷ luật, làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý vụ việc theo quy định.