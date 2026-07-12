Nữ sinh An Giang lội ngược dòng giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần Olympia 26

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Đỗ Lê Bảo Quyên (trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang), Khuất Quỳnh Nga (trường THPT Ngọc Tảo - Hà Nội), Võ Phi Long (trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Trị), Hoàng Đình Triều Châu (trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay trở nên vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Phi Long xuất sắc dẫn đầu với 90 điểm, đứng thứ hai là Triều Châu với 65 điểm, tiếp theo đó là Bảo Quyên 30 điểm và Quỳnh Nga với 25 điểm

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 6 chữ cái. Ngay khi dữ liệu hình ảnh đầu tiên được mở ra, Triều Châu và Phi Long lần lượt bấm chuông đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, từ khóa "Lam Sơn" chưa thể giúp 2 nam sinh ghi điểm.

Trong khi Quỳnh Nga đưa ra đáp án đúng cho câu hỏi gợi ý thứ ba thì Bảo Quyên đã chớp cơ hội bấm chuông để trả lời chính xác từ khóa. Kết thúc phần thi, Phi Long dẫn đầu với 90 điểm, Bảo Quyên giành được 80 điểm, theo sau là Quỳnh Nga với 45 điểm và Triều Châu với 40 điểm.

Từ khóa "Ba Đình" đã giúp Bảo Quyên giành được 50 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, điểm số của các bạn thí sinh gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi của chương trình. Phi Long tiếp tục dẫn đầu "đoàn leo núi" với 180 điểm. Đứng thứ hai là Bảo Quyên với 140 điểm, theo sau là Triều Châu với 120 điểm và Quỳnh Nga với 115 điểm.

Điểm số của các thí sinh liên tục thay đổi sau phần thi Tăng tốc.

Đến với phần thi Về đích, Phi Long lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã đánh mất 20 điểm vào tay của Bảo Quyên. Ở câu hỏi thứ hai, Phi Long đã giành được 20 điểm. Đến câu hỏi cuối cùng, cả nam sinh cùng ba nhà leo núi khác đều không thể đưa ra đáp án chính xác. Sau phần thi, cậu bạn trở về vị trí với 180 điểm.

Phi Long kết thúc phần thi với 180 điểm.

Bảo Quyên tiếp tục lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu, cô nàng dễ dàng giành được 20 điểm. Với câu hỏi thứ hai, cả bốn thí sinh đều không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Đến câu hỏi cuối cùng của mình, Bảo Quyên lấy lại phong độ khi tiếp tục ghi được 20 điểm. Cuối cùng, Bảo Quyên trở về vị trí của mình với 200 điểm, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi.

Bảo Quyên dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi Về đích của mình.

Triều Châu lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm trong phần thi của mình. Câu hỏi đầu tiên, nam sinh đã giành được 20 điểm. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh đã để vụt mất 20 điểm vào tay Bảo Quyên, giúp cô bạn củng cố vị trí dẫn đầu. Đến câu hỏi thứ ba, Triều Châu đã sử dụng ngôi sao hy vọng. Tuy nhiên, nam sinh lại chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác, đánh mất cơ hội ghi điểm vào tay Bảo Quyên. Kết thúc phần thi, Triều Châu có 100 điểm.

Triều Châu kết thúc phần thi với 100 điểm.

Quỳnh Nga bước vào phần thi của mình với gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Bảo Quyên một lần nữa giành được 20 điểm khi Quỳnh Nga không đưa ra câu trả lời đúng. Các thí sinh đều không thể đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi về địa lý trị giá 30 điểm. Ở câu hỏi thứ ba với ngôi sao hy vọng, cả Quỳnh Nga và Phi Long đều không thể ghi được điểm. Nữ sinh kết thúc phần thi của mình với 75 điểm.

Quỳnh Nga chưa thể tạo ra sự đột phá trong điểm số ở phần thi của mình.

Kết quả chung cuộc, với màn lội ngược dòng trong phần thi Về đích, Đỗ Lê Bảo Quyên (trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 260 điểm.

Chủ nhân vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3 đã gọi tên Bảo Quyên.

Về nhì là Võ Phi Long (trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Trị) với 170 điểm. Đứng thứ ba là Hoàng Đình Triều Châu (trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh) với 100 điểm. Cuối cùng là Khuất Quỳnh Nga (trường THPT Ngọc Tảo - Hà Nội) với 75 điểm.