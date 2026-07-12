Các Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chọn ngành học, trường đại học nào?

HHTO - Cùng đạt những thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mỗi thủ khoa lại có lựa chọn riêng về ngành và trường đại học.

Thủ khoa khối A00 lựa chọn ngành Công nghệ thông tin

Nguyễn Khắc Công là thủ khoa duy nhất của tổ hợp A00 năm nay với 30 điểm tuyệt đối 3 môn (Toán, Lí, Hóa). Không chỉ sở hữu số điểm ấn tượng, Khắc Công từng giành giải nhì môn Vật lí cấp tỉnh. Chia sẻ với báo chí, Công dự định xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN).

Thủ khoa duy nhất của tổ hợp A00 kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

"Hội thủ khoa" khối A01

Hoàng Hương Giang (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) là một trong 3 thí sinh đạt 29,75 điểm ở tổ hợp này (Toán 9,75 - Lí 10 - Anh 10). Cô bạn cũng đã từng chinh phục kỳ thi SAT với số điểm tuyệt đối 1600/1600 và IELTS 8.0.

Hương Giang sẽ du học để theo đuổi ngành Khoa học M

Với thành tích học tập ấn tượng, Giang nhận được nhiều lời mời nhập học từ các trường đại học trong và ngoài nước. Nữ sinh dự định học ngành Khoa học máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) với học bổng toàn phần do Samsung tài trợ.

Nguyễn Trung Thái Sơn (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên) giành điểm 10 ở hai môn Toán, Lí và 9,75 điểm Tiếng Anh. Với niềm đam mê và yêu thích dành cho môn Toán từ lúc nhỏ, nam sinh dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ảnh: Fanpage Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU

Hoàng Quang Minh (trường THPT Ân Thi - Hưng Yên) là đồng Thủ khoa A01 (Toán 10 - Lý 10 - Anh 9,75). Cậu bạn sở hữu bảng thành tích "khủng" khi liên tục đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi ở các môn học: Giải Nhì cấp tỉnh Tin học năm lớp 10; Giải Nhì cấp tỉnh Vật lí năm lớp 11; Giải Ba cấp tỉnh Toán năm lớp 12. Bên cạnh đó, Minh còn năm trong Top 3 toàn quốc ở kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Quang Minh dự định theo học chương trình IT1 (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Với kết quả đạt được trong kỳ thi, Minh dự định theo học chương trình IT1 của Đại học Bách khoa Hà Nội, là ngành học mà cậu bạn đã xác định từ trước.

Ba thủ khoa B00 "đầu quân" về trường Đại học Y Dược TP.HCM

Nguyễn Lê Yến Nhi và Đinh Ngọc Hải Lam là hai nữ sinh đồng thủ khoa khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) với 30 điểm tuyệt đối, hai bạn cùng theo học tại trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, TP.HCM. Chia sẻ với báo chí, cả hai bạn cùng có dự định đăng ký vào ngành Y khoa, trường Đại học Y Dược TP.HCM.

"Bộ đôi" thủ khoa cùng nguyện vọng theo học ngành Y khoa.

Huỳnh Diễm My là một trong số 4 thủ khoa tổ hợp B00 đến từ Đắk Lắk. Diễm My đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong suốt ba năm THPT, đồng thời, cô nàng còn đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Sinh học năm lớp 12. Với kết quả có được, nữ sinh cũng có nguyện vọng theo học ngành Y Đa khoa, trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ảnh: FBNV

Trần Quang Thắng (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cũng đạt mức điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00. Với giải Nhì Quốc gia và giải Nhất cấp thành phố ở môn Sinh học, nam sinh đã nắm chắc suất tuyển thẳng đại học. Dù từng có ý định theo đuổi ngành Y, song Thắng là thủ khoa duy nhất ở tổ hợp này dự định nhập học ngành Sư phạm Sinh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Thắng là thủ khoa duy nhất ở tổ hợp này không lựa chọn theo đuổi ngành Y.

Thủ khoa khối D01 với những con đường riêng

Nguyễn Xuân Tuệ Minh (trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG HN) là một trong 2 thủ khoa khối D01 (Toán 10 - Văn 9 - Anh 10). Trước kỳ thi tốt nghiệp, Tuệ Minh đạt 1580/1600 kỳ thi SAT và chứng chỉ IELTS 8.0. Hiện tại, nữ sinh chưa quyết định theo học đại học ở trong nước hay du học, tuy nhiên cô bạn dự định theo đuổi lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh.

Tuệ Minh lựa chọn theo đuổi khối ngành Kinh tế.

Nguyễn Diệp Anh với 29 điểm ở ba môn thi (Toán, Văn, Anh), là Thủ khoa tổ hợp D01 đến từ Hà Nội. Diệp Anh cũng đạt 1560/1600 kỳ thi SAT và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Trước đó, nữ sinh đã nhận được học bổng của Colgate University ở New York (Mỹ) và có kế hoạch đi du học.

Ảnh: Fanpage DGS

Thủ khoa C00 theo đuổi con đường sư phạm

Nguyễn Thanh Bình là thủ khoa duy nhất ở tổ hợp C00 (Văn 9,25 - Sử 9,5 - Địa 10). Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bình là thí sinh tự do và đang theo học ngành Luật thương mại Quốc tế ở Học viên Ngoại Giao (Hà Nội). Nam sinh quyết định tham gia thi lại là để xét tuyển vào ngành Sư phạm Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.