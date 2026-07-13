Cẩm nang chọn ngành 2026: Lập trình viên có còn lương nghìn đô trong thời đại AI?

HHTO - Nhiều năm qua, nhóm ngành Công nghệ Thông tin luôn được xem là tấm vé để đến với công việc có mức lương hấp dẫn, không ít teen truyền tai nhau về tương lai nhận lương nghìn đô ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi AI ngày càng phát triển và có thể tự viết code, tương lai của ngành lập trình sẽ ra sao?

Lương nghìn đô là có thể!

AI đang thay đổi cách lập trình viên làm việc. Theo khảo sát Stack Overflow Developer Survey 2025 với sự tham gia của hơn 49.000 lập trình viên trên toàn cầu, 84% cho biết đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng AI trong quá trình phát triển phần mềm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khái niệm "việc làm nghìn đô" sẽ có sự thay đổi.

Nếu trước đây, chỉ cần theo học ngành Công nghệ thông tin đã được xem là lợi thế trên thị trường lao động, thì trong thời đại AI, mức thu nhập hấp dẫn không còn đến từ việc biết viết code đơn thuần.

Tiến sĩ Trương Thành Công giải đáp về nỗi lo tìm việc nhóm ngành Công nghệ thông tin trong thời đại AI.

Tiến sĩ Trương Thành Công (Trưởng khoa Khoa học dữ liệu, Trường đại học Tài chính - Marketing) chia sẻ: “Kỳ vọng có thể có, nhưng không nên xem đó là điều hiển nhiên. Sinh viên mới ra trường nếu có những dự án phù hợp, nếu các bạn đóng góp vào sản phẩm thì hoàn toàn có thể đạt mức lương đó”.

Thực tế, mức lương sẽ phụ thuộc vào năng lực thực sự, kinh nghiệm thực hành, kỹ năng ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm, các dự án đã tham gia và khả năng thích nghi của mỗi người.

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Tuy nhiên, thay vì chỉ chăm chăm vào mức lương trong năm đầu tiên đi làm, các bạn trẻ nên xem 2-3 năm đầu là khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền tảng chuyên môn và phát triển kỹ năng. Đây mới là bệ phóng để teen chạm tới những mức thu nhập cao hơn trong tương lai.

Lập trình không chỉ có viết code

Thực chất, AI không khiến ngành Công nghệ thông tin mất đi giá trị mà đang mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ vào hầu hết lĩnh vực trong đời sống. Tiến sĩ Trương Thành Công đặc biệt nhấn mạnh: “Coding (lập trình) chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ sinh thái công nghệ thông tin”.

Tiến sĩ Trương Thành Công (bên trái) cùng bạn Võ Khải Quốc (bên phải) - Thủ khoa TP.HCM khối B03 - người sở hữu 2 điểm 10 môn Toán và Sinh học.



Học nhóm ngành Công nghệ không chỉ là lập trình, mà còn phải phân tích vấn đề thực tế, thiết kế giải pháp, làm việc với dữ liệu, kiểm thử, triển khai và vận hành hệ thống. Khi “đăng nhập” vào khối ngành này, bạn được tiếp cận nhiều nội dung khác nhau như thiết kế ứng dụng, xây dựng sản phẩm số, tạo chatbot (trợ lý ảo tương tác), hệ thống gợi ý, dashboard (bảng thông tin tổng hợp) hay ứng dụng camera thông minh.

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Cũng theo chuyên gia, doanh nghiệp không trả lương chỉ vì bạn biết lập trình. Thay vào đó, bạn phải biết dùng công nghệ để giải quyết những bài toán thực tế. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội nghề nghiệp không chỉ nằm ở vị trí lập trình viên, mà còn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ và các ngành khác.

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Đơn cử như y tế số, AI đang hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh X-quang, chẩn đoán bệnh nhanh và chính xác hơn, đồng thời góp phần rút ngắn quá trình nghiên cứu, phát triển thuốc. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các nền tảng đặt lịch khám, quản lý hồ sơ bệnh án hay tư vấn trực tuyến cũng đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực công nghệ.