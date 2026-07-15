RIZER tiếp sức UPRIZE ra mắt album: Mở "ngày hội hoa", phủ sóng màn LED 3 miền

HHTO - Trước thềm ra mắt album debut THĂNG vào tối 16/7 và tổ chức fan meeting vào ngày 17/7, cộng đồng người hâm mộ UPRIZE - RIZER - đang tích cực tiếp sức thần tượng với nhiều lẵng hoa, phủ sóng màn hình LED, trình diễn roadshow.

Từ sáng 15/6, hoạt động tiếp sức cho chuỗi sự kiện quan trọng của nhóm nhạc nam UPRIZE đã diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều sự quan tâm của netizen. Trên mạng xã hội, các RIZER (FC của UPRIZE) hào hứng chia sẻ những dự án dành cho 7 chàng trai trẻ trước thềm ra mắt album debut THĂNG (vào tối 16/7) và tổ chức fan meeting FM 127.01MHZ (17/7).

Chỉ trong vòng ít giờ, những bó hoa, giỏ hoa, lẵng hoa tươi cứ lần lượt được xếp kín trước trụ sở công ty YeaH1 (TP.HCM) - công ty chủ quản của UPRIZE. Với đủ kiểu dáng bắt mắt, được bày trí cẩn thận, chỉn chu, "ngày hội hoa xanh" khiến dân mạng trầm trồ không ngớt vì tinh thần "bế thần tượng" và độ "tất tay" của các FC dành cho UPRIZE nói chung và từng thành viên nói riêng.

Trên trang Threads, fanbase Eyes On UPRIZE và Ears On UPRIZE cùng đặt niềm tin vào sự thành công của album THĂNG: "Trong không khí nô nức của ngày debut 16/7 sắp tới, nhà Tai Mắt xin được thay mặt các RIZER góp vào vườn "Thăng" Hoa những lời chúc cho ngày đặc biệt này cho UPRIZE và hy vọng chúng ta từ giờ hãy cùng bước đi trên con đường đầy hoa nhé!".

"Ngày hội hoa" diễn ra tại trụ sở YeaH1 trở thành địa điểm thu hút nhiều RIZER trong những ngày này. Nguồn clip: @meiiiiuuy

Đặc biệt, từ trưa, đông đảo RIZER đã hội ngộ, vừa check-in, vừa trò chuyện rơm rả tại trụ sở. Mọi người cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc ở "nơi tình yêu bắt đầu" với các chàng trai Gen Z. Đến chiều, các bạn còn được dịp gặp thần tượng, gửi cho nhau những lời chào giản dị nhưng thân thiết, chứa đựng nhiều tình cảm như: "Mai debut thành công nhá", "Hello anh Cường", "Hello Nguyên, giữ sức khỏe nha Nguyên",...

RIZER bị UPRIZE "đánh úp". Nguồn clip: @meiiiiuuy

Tuy nhiên, với tình hình thời tiết có mưa vào chiều 15/6, các bạn fan cũng chủ động, linh hoạt ứng phó, che chắn cho các "trạm năng lượng". Hình ảnh mọi người cùng nâng niu, cẩn thận chăm chút poster nhận về "bão tim".

Bên cạnh đó, các FC đang cùng tích cực lan tỏa các dự án chạy đèn LED đến cộng đồng fan, hẹn lịch check-in tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM từ ngày 15/7 đến 22/7. Với thời gian kéo dài, được phủ sóng nhiều nơi, RIZER sẽ không sợ bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng thần tượng trong dịp đặc biệt này.

Ngoài ra, đánh dấu cột mốc "thăng hoa" của Phúc Nguyên, FC đã chi mạnh tay chuẩn bị màn trình diễn roadshow vòng quanh nhà thi đấu Tân Bình - địa điểm tổ chức fan meeting - trong khoảng thời gian 9 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 17/7.

Sau thời gian dài nổ lực miệt mài, từ xây dựng hình ảnh đến đầu tư nghiêm túc cho chặng đường hoạt động nghệ thuật, khán giả hiện đang mong chờ "cú nổ lớn" của nhóm nhạc trẻ "tinh hoa hội tụ" - UPRIZE.