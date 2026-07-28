Nội dung "Dream To You" có thể bỏ qua nhưng trai đẹp này thì không nên bỏ lỡ

HHTO - "Dream To You" (Giấc Mơ Trao Em) không chỉ có Hwang In Yeop mà còn có một nam phụ điển trai dễ khiến khán giả "lọt hố".

Tính đến hiện tại, nội dung của Dream To You chưa có gì đặc sắc, từ mô-típ đến cách đặt tình huống, đẩy nhịp phim... đều quen thuộc và dễ đoán. Hwang In Yeop - Hyeri trông đẹp nhưng diễn xuất sau 4 tập chưa có điểm nhấn và "phản ứng hóa học" cũng nhận về những đánh giá trái chiều như nhạt nhòa, chưa đến nỗi chemistry bằng không nhưng lại thiếu sự nồng nhiệt, bùng nổ. Đó là lý do vì sao xem các đoạn cắt (sàng lọc những cảnh cảm xúc tốt) sẽ cảm thấy ổn nhưng khi xem cả tập lại không đọng lại gì.

Nội dung Dream To You xem chừng muốn "nhấn bỏ qua", nhưng dàn cast đẹp là điều khiến khán giả không nỡ, trong đó có Baek Sung Chul. Anh vào vai Shim Yoo Geon - chàng thiếu gia muốn tự lập, theo đuổi đam mê trở thành "Kim Thành Vũ thứ 2". Anh luôn chuẩn bị sẵn cả tệp hồ sơ để gửi xin thử vai ở bất cứ đâu, làm đủ loại công việc bán thời gian để có thêm trải nghiệm, chờ thời cơ chín muồi.

Lee Yul Eum từng vào vai nữ diễn viên - bạn gái cũ của Hwang In Yeop trong "Dear X". Ở "Dream To You", cô ghét anh và có tuyến tình cảm với Baek Sung Chul - "hồng hài nhi" chung công ty quản lý với In Yeop.

Yoo Geon vô tình được siêu sao Oh Ha Na (Lee Yul Eum) nhờ đóng thế trong một lần ngẫu nhiên đến giao hàng tại trường quay. Ngày gặp lại, Ha Na luôn âm thầm và công khai bảo vệ, nâng đỡ cho "hậu bối" Yoo Geon. Dù cảnh ít nhưng sức hút và "phản ứng hóa học" của cặp phụ tốt không kém đôi chính Hwang In Yeop - Hyeri.

Yoo Geon không phải nhân vật quá thử thách với Baek Sung Chul. Ngoài ngoại hình sáng bừng khung hình, khán giả mê nam diễn viên này bởi khí chất thay đổi khi ở cạnh các bạn diễn khác nhau. Với Lee Yul Eum, anh là "hồng hài nhi" đơn thuần, ngoan ngoãn như cún con. Với chị gái "ruột thừa" Ju Yi Jae (Hyeri), Yoo Geon lại tỏa ra vibe chín chắn. Cạnh anh Woo Soo Bin (Hwang In Yeop), Geon "láo xinh", cực bướng, thậm chí còn ghen tuông và hơn thua.

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Baek Sung Chul sinh năm 1999, cao 1m85, bước chân vào giới giải trí với tư cách người mẫu, từng thuộc ESteem - công ty con của SM Ent. Anh có những vai diễn đầu tiên từ năm 2021. Vai chàng nông dân điển trai trong Once Upon a Small Town là bước tiến nhỏ đầu tiên trong nghiệp diễn của anh. Baek Sung Chul đang có những bước đi chậm. Với ngoại hình sáng, fan đặt kỳ vọng chàng người mẫu kiêm diễn viên sẽ sớm có vai chính phù hợp trong tương lai.