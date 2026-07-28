Nhan sắc "cậu cả" nhà diễn viên Kwon Sang Woo gây sốt, hưởng trọn gene bố mẹ

HHTO - Mạng xã hội Hàn Quốc thời gian vừa qua ngập tràn hình ảnh của con trai cả diễn viên Kwon Sang Woo. "Cậu cả" nhà họ Kwon được đánh giá là có cuộc sống như tiểu thuyết: Cha mẹ là người nổi tiếng, được chăm lo học hành tử tế và quan trọng là vẻ điển trai gây cảm tình mạnh mẽ.

Cụ thể, một bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của Son Tae Young - vợ của Kwon Sang Woo đột nhiên viral và được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc với tốc độ chóng mặt. Chỉ là những khoảnh khắc đời thường của gia đình nam diễn viên, nhưng tâm điểm chú ý lại dồn vào vẻ ngoài của quý tử họ Kwon.

Bên dưới bài đăng của Son Tae Young là loạt bình luận khen ngợi nhan sắc cậu con trai của đôi vợ chồng.

Trong những tấm ảnh, con trai của Kwon Sang Soo xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, gương mặt sắc sảo gợi nhớ tới nhan sắc của những Ulzzang, hot boy mạng Hàn Quốc. "Cậu cả" của cặp đôi đình đám và bậc nhất K-Biz gây ấn tượng với chiều cao vượt trội dù chỉ mới 17 tuổi, cùng gu thời trang khỏe khoắn, sành điệu.

Son Tae Young và Kwon Sang Woo đều là những nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí xứ sở Kim chi. Nếu như Son Tae Young được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Hàn Quốc và Á hậu Quốc tế năm 2000, thì Kwon Sang Woo là một trong những tài tử đình đám nhất của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong những năm đầu thập niên 2000, nổi tiếng nhất với tác phẩm Nấc Thang Lên Thiên Đường, cũng từ đó được mệnh danh là "Ông hoàng nước mắt".

Năm 2009, cặp đôi này công bố đã hạ sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Kwon Rook Hee. Khác với những cặp sao thường giấu mặt con, Kwon Sang Woo và Son Tae Young không ngại cho con trai xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông. Cậu bé Kwon Rook Hee cũng vì vậy mà được công chúng quen mặt trong những bộ ảnh gia đình cùng những khoảnh khắc thường nhật được cha mẹ cập nhật trên mạng xã hội.

Khi đến giai đoạn tuổi dậy thì, Rook Hee được gia đình gửi đến New York (Mỹ) để học tập và cũng từ đó trở nên kín tiếng hơn về đời tư. Sự trở lại công khai lần đầu tiên sau nhiều năm của chàng trai sinh năm 2009 đã tạo nên nhiều sự hiếu kỳ trong dư luận, từ đó những hình ảnh của cậu cũng "gây bão" nhờ nhan sắc "dậy thì thành công".

Trong nhiều bức ảnh chụp chung với bố, Kwon Rook Hee được đánh giá là thừa hưởng "ADN hoàn hảo" từ người cha tài tử. Nhiều cư dân mạng còn nói vui rằng, nếu Kwon Sang Woo là "người tình trong mộng" của hàng triệu tâm hồn đầu thập niên 2000, thì đã đến lúc danh hiệu đó phải được truyền lại cho con trai.

Đi cùng cha là "nam thần" một thời nhưng Kwon Rook Hee vẫn không hề bị lép vế.

Khuôn mặt của Rook Hee được khen ngợi là như "khuôn đúc" từ nhan sắc trứ danh từng "đốn tim" bao thiếu nữ của diễn viên Kwon Sang Woo.

Nhiều khán giả cho rằng Kwon Rook Hee có thể "dư sức" nối nghiệp của cha với vẻ ngoài sáng bừng ấy. Tuy nhiên, theo lời của chính Kwon Sang Woo, con trai anh không mặn mà với lĩnh vực diễn xuất mà thay vào đó, Rook Hee là một chàng trai đam mê với các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng rổ. Điều đó cũng lý giải cho chiều cao ấn tượng 1m82 của chàng quý tử sinh năm 2009 như hiện tại.

Theo lời Son Tae Young chia sẻ, Rook Hee đang chuẩn bị cho quá trình nộp đơn ứng tuyển vào các trường đại học tại Mỹ. Nguyện vọng của cậu là NYU (Đại học New York), một trong những trường đại học lớn nhất tại xứ sở cờ hoa.

Rook Hee cũng còn một cô em gái. "Nàng công chúa" nhà họ Kwon tên là Kwon Ri Ho, sinh năm 2015, cũng được truyền thông Hàn Quốc kỳ vọng là sở hữu nhan sắc với gene tuyệt phẩm từ cặp "tiên đồng ngọc nữ" Kwon Sang Woo và Son Tae Young.

Hai anh em từng khiến cộng đồng mạng phát cuồng với những khoảnh khắc đáng yêu thuở bé.

Ở tuổi 17, với nền tảng gia đình vững chắc, diện mạo "chuẩn nam thần" và định hướng rõ ràng cho con đường học vấn phía trước, quý tử nhà Kwon Sang Woo - Son Tae Young hứa hẹn sẽ còn khiến cộng đồng mạng nhiều lần "đứng ngồi không yên" trong tương lai.