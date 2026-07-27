"Con gái Đặc vụ Kim" ngoài đời hút gần 4 triệu view chỉ với 40 giây đi xe buýt

HHTO - "Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động" (Agent Kim Reactivated) là bộ phim đầu tiên Seo Su Min (vai Min Ju) tham gia. Nhưng trước khi nổi tiếng cả nước với siêu phẩm này, Su Min đã là một influencer tuổi teen.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động kể về một cựu gián điệp hàng đầu đã "ở ẩn" nuôi con nhưng buộc phải trở lại làm "Đặc vụ Kim" khi bỗng nhiên con gái Min Ji (Seo Su Min) biến mất. Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đang tạo nên cơn sốt toàn châu Á nhờ nội dung chặt chẽ, gay cấn. Rating khởi đầu đã đạt 9,5% và duy trì tỉ suất người xem trên 20% trong suốt 7 tập (kể từ tập 4 - 10).

Nàng tân binh 19 tuổi - Seo Su Min được khán giả khen ngợi nhập vai Min Ji hoàn hảo, tự nhiên, nhất là khi đây là vai diễn đầu tay của cô. Cô bé là trung tâm của cốt truyện, nhân vật có tầng chuyển biến tâm lý khó được Su Min diễn tả gọn gàng, dễ chạm cảm xúc.

Trước khi là "con gái Đặc vụ Kim" nổi tiếng khắp Hàn Quốc, Seo Su Min được biết đến với tư cách influencer tuổi teen. Cô xuất hiện trong vài video hướng dẫn trang điểm, sở hữu kênh YouTube và Instagram cá nhân có hàng trăm nghìn lượt theo dõi và đăng ký.

Instagram của Seo Su Min đã có khoảng 300K người theo dõi trước khi Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động phát sóng. Một video ngắn (44 giây) đi xe buýt của cô trên YouTube được đăng từ năm ngoái đã hút hơn gần 4 triệu lượt xem nhờ vẻ ngoài xinh xắn và năng lượng đáng yêu.

Seo Su Min có video triệu view từ trước khi được biết đến là "con gái Đặc vụ Kim".

Trả lời phỏng vấn của trang Cine21, Seo Su Min đính chính rằng, nhận định cô được chọn vào vai Min Ji trong Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động nhờ danh tiếng sẵn có với tư cách influencer là sai.

Nữ diễn viên đã giấu chuyện có lượt theo dõi cao trên các nền tảng mạng xã hội khi đi thử vai. "Kênh YouTube của em hoàn toàn không phải là một chiến lược cho nghề nghiệp. Em chỉ đơn giản là tải video lên vì em thích ghi hình và muốn quay lại những ngày đi học cùng bạn bè, nhưng nó lại trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Vì em đặt mục tiêu ngay từ đầu là trở thành một diễn viên, em chỉ muốn mọi người thấy em nghiêm túc với diễn xuất thế nào", Seo Su Min chia sẻ trên Cine21.

Vai diễn đầu tiên đã bùng nổ và đạt thành tựu lớn khiến Seo Su Min choáng ngợp. Khán giả cũng đặt kỳ vọng vào tương lai nở rộ trên màn ảnh của cô. Hiện tại, chưa có thông tin về vai diễn tiếp theo của Seo Su Min; chỉ biết rằng, cô đang nghiên cứu thi vào một trường đại học sân khấu, điện ảnh, vừa đi thử vai. Kinh nghiệm thực chiến tại phim trường Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động khiến Su Min muốn thử sức với một tác phẩm thể loại hành động, tương tự như nhân vật Ja Yoon (Kim Da Mi) trong series The Witch.