Sau 10 năm, Rihanna cuối cùng cũng chịu thu âm album mới, khi nào phát hành?

HHTO - Sau 10 năm kể từ siêu phẩm “ANTI”, Rihanna được cho là đang tích cực ghi âm cho album phòng thu thứ 9. Thông tin này được chính A$AP Rocky tiết lộ, mở đường cho một dự án nghệ thuật đầy tâm huyết của nữ ca sĩ.

Xuất hiện trên chương trình The Jason Lee Show vào ngày 5/8, A$AP Rocky đã đập tan tin đồn cho rằng Rihanna bỏ bê âm nhạc suốt 10 năm vì mải mê làm mẹ và kinh doanh. Anh tiết lộ bà xã hiện đang tích cực làm việc trong phòng thu và nhấn mạnh đây là một quá trình sáng tạo vô cùng nghiêm túc.

Lời khẳng định của A$AP Rocky càng làm tăng độ tin cậy cho những chia sẻ trước đó của Rihanna. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Harper’s Bazaar hồi tháng 2/2025, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ chi tiết về album phòng thu thứ 9 (gọi tắt là R9). Cô bác bỏ tin đồn cho rằng album mới sẽ mang âm hưởng reggae gắn với cội nguồn Caribê của mình. Rihanna cho biết dự án lần này sẽ không đi theo bất kỳ khuôn mẫu thể loại nào cụ thể.

​Lý giải về khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, giọng ca xứ Barbados thừa nhận cô từng liên tục loay hoay trong phòng thu để tìm kiếm hướng đi phù hợp với sự trưởng thành của bản thân: “Tôi đã ở trong phòng thu suốt 8 năm qua nhưng cảm hứng vẫn chưa tới. Tôi cứ mải miết tìm kiếm và trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm hết kiểu này đến kiểu khác.”

​Sau thời gian dài trăn trở, Rihanna hào hứng tuyên bố cô cuối cùng đã “giải được mật mã” cho dự án lần này. Nữ ca sĩ khẳng định R9 sẽ không phải là một album mang tính thương mại hay dễ nghe kiểu radio, mà sẽ phản ánh chính xác vị trí nghệ thuật cô xứng đáng có được ở thời điểm hiện tại.

Dù vậy, cô vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chính thức cho album mới. Lần gần nhất Rihanna phát hành một album hoàn chỉnh là ANTI vào năm 2016. Siêu phẩm này từng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong hai tuần liên tiếp, đồng thời sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Work, Needed Me hay Love on the Brain.

Trong suốt một thập kỷ chờ đợi R9, Rihanna tập trung mở rộng đế chế kinh doanh thời trang và mỹ phẩm Fenty, đồng thời bước vào chặng đường làm mẹ. Cô hiện có ba người con với A$AP Rocky: Con trai cả RZA (sinh năm 2022), con trai thứ Riot (sinh năm 2023) và con gái út Rocki (sinh năm 2025).

Dù vậy, Rihanna không hề vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc. Năm 2023, cô đánh dấu sự trở lại bằng màn trình diễn giữa giờ Super Bowl bùng nổ, tái hiện loạt ca khúc nổi bật trong sự nghiệp như We Found Love, Diamonds, Where Have You Been và Umbrella. Mới đây nhất vào tháng 7, nữ ca sĩ tiếp tục gây bất ngờ khi xuất hiện trong concert của Jay-Z, khuấy động sân khấu với hai ca khúc Run This Town và B*&h Better Have My Money.

Rihanna trình diễn tại Super Bowl 2023.

Gần đây nhất, cô phát hành ca khúc Friend of Mine cho phần nhạc phim The Smurfs vào năm 2025. Trước đó, ca khúc Lift Me Up trong phim Black Panther: Wakanda Forever hồi năm 2022 từng mang về cho cô một đề cử Oscar ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất (Best Original Song).

Sau 10 năm chờ đợi, những tín hiệu tích cực từ Rihanna hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới đầy bứt phá cho sự nghiệp âm nhạc của ngôi sao hàng đầu thế giới.