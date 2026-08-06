Loạt siêu phẩm Hoa ngữ tròn 10 tuổi: "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" tạo cơn sốt

HHTO - Những bộ phim Hoa ngữ này từng gây tiếng vang trên màn ảnh nhỏ, giờ đây đã tròn 10 tuổi vào năm 2026 nhưng vẫn được khán giả nhớ đến.

Tóm tắt chung về loạt phim Hoa ngữ tròn 10 tuổi (ra mắt năm 2016): Cẩm Tú Vị Ương: Tác phẩm cổ trang đấu trí gia tộc gay cấn, xác lập kỷ lục vượt mốc 10 tỷ lượt xem trực tuyến nhanh chóng trong năm 2016 và duy trì rating đứng đầu cả hai đài truyền hình lớn. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên: Bộ phim ngôn tình hiện đại chuyển thể đình đám, tạo nên cơn sốt toàn Châu Á và ghi nhận cột mốc hơn 20 tỷ lượt xem trên toàn mạng. Thanh Vân Chí: Dự án tiên hiệp quy mô lớn sở hữu dàn diễn viên tên tuổi, thiết lập kỷ lục cán mốc 25 tỷ lượt xem trên các nền tảng phát sóng trực tuyến. Thượng Ẩn: Hiện tượng mạng năm 2016 càn quét mạng xã hội toàn khu vực, đạt kỷ lục hàng chục triệu lượt xem mỗi tập dù phát sóng trực tuyến trong thời lượng ngắn. Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta: Tượng đài của dòng phim học đường Trung Quốc, đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng iQIYI và nhận về mức điểm đánh giá kỷ lục trên Douban.

Năm 2016 được coi là một trong những cột mốc hoàng kim của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi chứng kiến sự ra đời của hàng loạt tác phẩm bùng nổ cả về doanh thu, lượt xem lẫn mức độ lan tỏa văn hóa. Trải qua tròn một thập kỷ, đến năm 2026, những bộ phim này không chỉ giữ nguyên giá trị cảm xúc trong lòng người hâm mộ mà còn trở thành biểu tượng khó thay thế của truyền hình Trung Quốc.

Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương theo chân công chúa Bắc Lương tên Phùng Tâm Nhi (Đường Yên) may mắn sống sót sau thảm họa "quốc phá gia vong". Nàng mượn thân phận nhị tiểu thư Lý Vị Ương để bước chân vào Lý phủ.

Tại đây, nàng phải đối mặt với vô số âm mưu thâm độc từ đại phu nhân, các muội muội cùng những thế lực triều đình. Bằng trí tuệ sắc bén và lòng dũng cảm, Lý Vị Ương dần gỡ bỏ từng cạm bẫy, bảo vệ bản thân và cùng Hoàng tôn Thác Bạt Tuấn đập tan tham vọng của các thế lực phản diện.

Bộ phim "se duyên" cho Đường Yên và La Tấn đã tạo nên cơn sốt rating vô cùng mạnh mẽ, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông và cán mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau vài tập đầu tiên. Sau khi khép lại, dự án vượt qua con số 10 tỷ lượt xem trực tuyến, thậm chí chinh phục mốc 2% trên các đài truyền hình lớn.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành một trong những phim ngôn tình có lượt xem cao nhất lịch sử mạng. Phim dễ dàng vượt 20 tỷ lượt xem trực tuyến chỉ sau một thời gian ngắn phát sóng.

Tác phẩm không chỉ tạo nên cơn sốt càn quét mạng xã hội Hoa ngữ, mà còn lan tỏa rộng rãi đến nhiều quốc gia Châu Á, đưa hai diễn viên chính Dương Dương và Trịnh Sảng lên đỉnh cao sự nghiệp.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Bối Vy Vy, một nữ sinh viên ngành Khoa học máy tính xinh đẹp, tài năng và là cao thủ trong trò chơi trực tuyến Thiện Nữ U Hồn. Sau khi "ly hôn" ảo, nàng nhận được lời cầu hôn từ Nhất Tiếu Nại Hà - nam thần số 1 của máy chủ. Bất ngờ thay, đằng sau nhân vật ảo đó chính là Tiêu Nại, nam sinh nổi tiếng nhất trường đại học mà Vy Vy luôn ngưỡng mộ.

Thanh Vân Chí

Nội dung của Thanh Vân Chí theo chân hành trình trưởng thành của thiếu niên Trương Tiểu Phàm sau thảm án diệt thôn Thảo Miếu. Nhờ duyên số, anh cùng bạn thân Lâm Kinh Vũ được nhận vào môn phái tiên hiệp hàng đầu là Thanh Vân Môn. Dù tư chất ban đầu bị đánh giá là bình thường, Tiểu Phàm lại vô tình sở hữu pháp bảo kết hợp giữa tà khí và máu của mình.

Khi dấn thân vào các cuộc xung đột giữa hai phe chính - tà, anh bị cuốn vào những âm mưu triều chính, giang hồ nguy hiểm và phải đưa ra những lựa chọn khốc liệt giữa bản ngã và nghĩa khí.

Là dự án trọng điểm được đầu tư công phu bởi Hoan Thụy Thế Kỷ, Thanh Vân Chí quy tụ dàn sao danh tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Thành Nghị... Tác phẩm đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại thời điểm năm 2016, khi trở thành bộ phim truyền hình đầu tiên vượt cột mốc 25 tỷ lượt xem trực tuyến trên các nền tảng phát sóng. Sức hút từ tên tuổi dàn diễn viên cùng hiệu ứng từ cuốn tiểu thuyết gốc Tru Tiên đã giúp phim liên tục chiếm lĩnh truyền thông suốt thời gian công chiếu.

Thượng Ẩn

Ngay từ khi mới ra mắt, Thượng Ẩn đã lập tức bùng nổ, trở thành hiện tượng phim chiếu mạng hiếm có. Dù được sản xuất với kinh phí hạn hẹp, mỗi tập phim khi phát sóng đều dễ dàng thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Tác phẩm liên tục đứng đầu các bảng từ khóa tìm kiếm trên mạng xã hội, đưa hai nam diễn viên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu trở thành các ngôi sao đắt giá chỉ sau một đêm.

Bộ phim kể về mối quan hệ thân thuộc giữa hai nam sinh trung học có hoàn cảnh gia đình trái ngược. Cố Hải là đại gia ngầm có tính cách xốc nổi, nghịch ngợm, trong khi Bạch Lạc Nhân lại là một cậu học trò điềm tĩnh, sống khép kín cùng người cha tần tảo. Số phận đưa đẩy khiến cha của Cố Hải tái hôn với mẹ của Lạc Nhân, khiến hai cậu bạn cùng lớp vô tình trở thành người một nhà dưới một mái nhà, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta theo chân Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận), một nữ sinh bình thường vô tình thi đỗ vào trường Trấn Hoa danh tiếng. Tại đây, cô ngồi cùng bàn với Dư Hoài (Lưu Hạo Nhiên) - chàng nam sinh học giỏi, năng nổ và ấm áp. Cùng với nhóm bạn thân thiết, Cảnh Cảnh trải qua những năm tháng cấp Ba đầy ắp kỷ niệm, trước khi đối mặt với sự biến mất bí ẩn của Dư Hoài sau kỳ thi đại học.

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Bát Nguyệt Trường An đã gặt hái thành công rực rỡ khi thu về hơn 2 tỷ lượt xem trên nền tảng iQIYI. Phim nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả, đạt điểm số Douban vượt ngưỡng 8.9 - kỷ lục đối với dòng phim thanh xuân học đường. Màn kết hợp ăn ý giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đã đưa bộ phim trở thành thước đo chuẩn mực cho dòng phim tuổi học trò của màn ảnh Hoa ngữ.