Hoa Khai Cẩm Tú có kịch bản và nhân vật đủ sức đưa Đinh Vũ Hề "lên mặt bàn" lần nữa?

HHTO - Danh tiếng đột phá với "Vĩnh Dạ Tinh Hà" nhưng sau đó lại đi lùi của Đinh Vũ Hề khi loạt phim sau lên sóng đều không đạt được thành công. Liệu lần hợp tác thứ 2 với Đặng Ân Hy trong "Hoa Khai Cẩm Tú" có giúp anh được Cnet "ồn" một lần nữa?

Lần đầu tiên gây ấn tượng mạnh với khán giả của Đinh Vũ Hề là vai chính ở Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Lần "lên mặt bàn" (từ lóng, chỉ độ gây sốt mạnh vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng fan, thu hút "người qua đường") rầm rộ nhất đưa anh lên hàng "lưu lượng" là với Mộ Tử Kỳ - Vĩnh Dạ Tinh Hà. Khán giả khen ngợi khả năng nhập vai xuất thần trong mọi cảnh quay của Đinh Vũ Hề.

Tuy nhiên, loạt phim sau (bao gồm cả phim quay trước và sau khi nổi tiếng với Vĩnh Dạ Tinh Hà) mà anh tham gia phát sóng đều không thành công. Vai khách mời trong Hoài Thủy Trúc Đình nhận phải hồi tốt nhưng chưa "thoát vòng". Vai chính trong Sơn Hà Chẩm mờ nhạt dù diễn xuất không tệ nhưng "phản ứng hóa học" với Tống Thiến bằng không. Nội dung phim cũng dở tệ về nhiều mặt. Gần nhất là bộ phim "nam chủ" đóng cùng Trương Tân Thành vừa chiếu, hiệu ứng phim bết bát, Đinh Vũ Hề bị chê "dầu mỡ".

Những góc quay trong trailer được công bố cho thấy mặt hình ảnh đang làm tốt.

Hoa Khai Cẩm Tú sở hữu chế tác tốt, có tiềm năng giúp nam diễn viên gỡ gạc sau gần 2 năm danh tiếng đi xuống. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi, được cầm trịch bởi biên kịch Nam Trấn và đạo diễn là Đặng Khoa - bộ đôi tạo nên thành công của Khom Lưng. Biên kịch Nam Trấn cũng chính là người đứng sau Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Đặng Khoa gây dựng danh tiếng cao trong giới với loạt phim siêu thành công như Ở Rể, Dữ Phượng Hành...

Đinh Vũ Hề vào vai Triệu Lăng - thương nhân buôn muối xuất thân chốn giang hồ nhưng trong lòng mang chí lớn. Đặng Ân Hy vào vai Phó Đình Vân - tiểu thư quyền thế nhưng phải chạy trốn vì bị vu oan. Nàng nương nhờ Triệu Lăng. Cả hai vừa chạy trốn, vừa điều tra sự thật về thế lực truy đuổi.

Để tiện đồng hành cùng nhau, Phó Đình Vân giả làm vị hôn thê của Triệu Lăng, từ "giả thành thật" tự lúc nào. Nàng mưu trí, ngoan cường, giúp Triệu Lăng thu thập được bằng chứng tham ô, lấy được niềm tin của Thái tử, góp công trả lại trong sạch cho chốn quan trường.

Đây là lần thứ 2 Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy hợp tác. Khán giả kỳ vọng rất nhiều bởi cả hai từng có "phản ứng hóa học" bùng nổ trong Trường Lạc Khúc - ngựa ô của màn ảnh mùa Hè năm 2024. Khí chất và ngoại hình của hai diễn viên đều được đánh giá phù hợp với nhân vật từ những hình ảnh rò rỉ đầu tiên tại phim trường.

Đặng Ân Hy sinh năm 2005, đang ở độ tuổi đẹp như hoa, ăn khớp hoàn hảo với tiểu thư Phó Đình Vân. Loạt ảnh leak cảnh chạy trong tuyết của cô khi ghi hình "Hoa Khai Cẩm Tú" từng gây sốt Weibo.

Đinh Vũ Hề có ánh mắt tình tứ mỗi khi nhìn bạn diễn. Diễn xuất ổn, đội sản xuất tốt cộng hưởng thiết lập nhân vật chỉn chu có thể đưa anh "lên mặt bàn" một lần nữa?

Hoa Khai Cẩm Tú sẽ phát sóng vào ngày 9/8.