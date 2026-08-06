BLACKPINK và YG nhận "gạch đá" vì kỷ niệm 10 năm tổ chức hời hợt, thiếu chân thành

HHTO - Kỷ niệm 10 năm hoạt động của BLACKPINK đang bị chính những người hâm mộ lên tiếng "tẩy chay" và ghét bỏ vì sự "trời ơi đất hỡi" trong vấn đề tổ chức và quảng bá.

Ra mắt vào năm 2016 với một sự nghiệp rực rỡ cùng hàng loạt bản hit, BLACKPINK đến nay đã bước đến năm hoạt động thứ 10. BLINK - fandom của nhóm - đã kỳ vọng về một chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm hoành tráng để xứng tầm với vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ đình đám thế giới.

Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, những động thái của công ty chủ quản YG và chính BLACKPINK đã khiến cộng đồng người hâm mộ thất vọng, bày tỏ sự bức xúc trước những gì đang xảy ra.

Hoạt động âm nhạc cuối cùng, cũng là hoạt động gần nhất trước thềm kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK tính tới thời điểm hiện tại là EP DEADLINE và chuyến lưu diễn thế giới cùng tên. Thế nhưng, việc nhóm chỉ ra mắt MV cho 2 ca khúc chủ đề JUMP và GO mà không có bất kỳ hoạt động quảng bá, các nội dung bên lề khác... đã nhen nhóm sự bất mãn trong lòng người hâm mộ từ đầu năm 2026.

66 đêm diễn của chuyến lưu diễn "DEADLINE" cũng bị đánh giá là quá rập khuôn, an toàn và thiếu điểm nhấn nếu so về tiềm năng và sức hút của các thành viên.

Khi cột mốc ngày ra mắt của BLACKPINK đến gần, phía YG chỉ công bố một số hoạt động ít ỏi dành cho người hâm mộ, bao gồm mở bán một bộ sưu tập Di sản BLACKPINK; thông qua nền tảng tương tác Weverse, fan BLACKPINK có thể nhận được huy hiệu kỹ thuật số kỷ niệm và gửi tin nhắn trực tiếp cho các thành viên.

Điều này đã khiến nhiều BLINK nổi giận, khi rõ ràng những bộ sưu tập, huy hiệu hay tin nhắn digital không phải là mong muốn của người hâm mộ trong một dịp đặc biệt như kỷ niệm 10 năm. Thay vào đó, người hâm mộ cho rằng YG và đích thân BLACKPINK phải thể hiện sự chân thành thông qua các hoạt động "người thật việc thật" như buổi phát trực tiếp kỷ niệm, video nhắn gửi, sự kiện dành cho người hâm mộ hoặc ra mắt sản âm nhạc mới - với sự góp mặt của 4 thành viên.

Làn sóng chỉ trích dâng cao trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ cá nhân nhiều người hâm mộ, các cộng đồng fan uy tín của BLACKPINK như BLACKPINK BLINK UNION hay Blink Voting Fanbase cũng lên tiếng thể hiện sự thất vọng, bày tỏ sự mệt mỏi khi phải trông đợi và liên tục hạ thấp tiêu chuẩn của mình để mong cầu một khả năng được nhìn thấy BLACKPINK tái hợp trong kỷ niệm 10 năm.

Các tổ chức này thậm chí đã quyết định dừng các hoạt động quảng bá, chào mừng kỷ niệm đã kế hoạch trước đó. Họ tuyên bố sẽ vẫn ủng hộ BLACKPINK, tuy nhiên phía YG và nghệ sĩ cần nỗ lực hơn trong việc đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ trong dịp trọng đại như cột mốc 10 năm.

Trước sự phản đối dữ dội của người hâm mộ, YG đã có động thái được đánh giá là "châm dầu vào lửa". Cụ thể, Weverse của BLACKPINK vừa thông báo sự kiện MEET & GREET để kỷ niệm 10 năm sẽ diễn ra vào chiều 8/8. Đáng nói, sự kiện này được thông báo trước khi diễn ra 2 ngày, mở đơn đăng ký cho 40 người, với điều kiện phải có membership của Weverse BLACKPINK trước 31/7. Và thứ khiến fan "bốc hỏa" nhất chính là: Ngay cả YG cũng không thể đảm bảo cả 4 thành viên BLACKPINK sẽ hội tụ đông đủ trong sự kiện này.

Dòng thông tin "Sự kiện này sẽ có sự tham gia của một số thành viên BLACKPINK nhất định, tùy thuộc vào lịch trình của họ" khiến các BLINK "chấm hỏi". Hiện tại, chỉ có Jisoo và Jennie đang ở Hàn là có khả năng tham gia.

Cộng đồng người hâm mộ của BLACKPINK đang vô cùng hoang mang bởi màn tổ chức hời hợt, "lấy lệ" (giống như vội tổ chức để "chữa cháy" do fan chỉ trích quá gắt) mà YG và BLACKPINK dành cho fan trong kỷ niệm 10 năm. Với vị thế một nhóm nữ đẳng cấp thế giới, nhưng công ty lại giới hạn cơ hội cho 40 người có đăng ký thành viên thay vì một sự kiện toàn cầu là một điều khó lòng chấp nhận.

Hàng loạt tâm thư của fan tràn ngập khắp mạng xã hội, có người bày tỏ sự thất vọng, chạnh lòng, có người bực tức, chỉ trích công khai. Một trong những ý kiến nhận được nhiều đồng tình nhất là: "Xin đừng quên trước khi là những nghệ sĩ thành công, các bạn là nhóm BLACKPINK được chúng tôi yêu mến."

Phía YG vẫn chưa có động thái giải thích, công bố danh sách tham dự sự kiện và thậm chí các chi tiết cơ bản bao gồm giờ cụ thể và địa điểm tổ chức của buổi MEET & GREET kỷ niệm 10 năm sự nghiệp BLACKPINK.