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3 ngày trước kỷ niệm 10 năm, BLACKPINK đang làm gì: Jennie đã về Hàn, Rosé thu âm

Lin
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HHTO - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK, 4 cô gái có kịp tề tựu để ăn mừng cùng người hâm mộ?

Kỷ niệm 10 năm hoạt động của BLACKPINK (8/8) đang đến gần. YG không có động thái nào mới ngoài quảng bá cho bộ sưu tập "Di sản", trong khi 4 thành viên cũng chưa có "nhấn nhá" gì về ngày sinh nhật nhóm.

Jisoo, Jennie, Lisa, Rosé đang ở đâu, làm gì và OT4 có gặp nhau để chung vui với BLINK (fandom BLACKPINK) không?

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Jennie vừa trở về Hàn Quốc được khoảng 2 ngày sau đêm diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026 ở Chicago. Ngày 14 - 16/8, cô sẽ tiếp tục trình diễn ở đại nhạc hội Summer Sonic (Nhật Bản).

Khoảng trống trong lịch trình công khai hiện tại là một tia hy vọng mong manh cho fan về một lịch tụ tập của OT4 BLACKPINK nhân kỷ niệm 10 năm.

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Lisa đang ở Thái Lan, nghỉ ngơi bên gia đình. Cuối tuần qua, cô được fan bắt gặp đi đến khu vui chơi cùng mẹ. Sau kỷ niệm nhóm, Lisa dự kiến sẽ bay đến Nhật Bản dự Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Ngoài các nội dung đã quay chụp trước lên sóng, lịch trình của Jisoo khá bí ẩn. Cô từng ẩn ý đang chuẩn bị cho album mới. Sự kiện công khai tại Hàn Quốc gần đây nhất mà Jisoo xuất hiện trước truyền thông là buổi công chiếu VIP phim Hope hồi giữa tháng 7.

Rosé cũng tham gia sự kiện này. Nữ idol cập nhật trạng thái đời thường gần đây chủ yếu là ở nhà hoặc phòng thu - gợi mở đến việc sắp phát hành album mới. Nếu khả năng cao, Jisoo đang ở Hàn Quốc thì "tọa độ" của Rosé khá khó đoán vì cô nổi tiếng là "chúa tể lặn sâu".

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Tờ Sports Kyunghyang đưa tin: "Chúng tôi muốn BLACKPINK" - Sự bùng nổ của cộng đồng fan trước kỷ niệm 10 năm, trích dẫn vụ BLINK Hàn đăng bài viral trên X, phẫn nộ về việc BLACKPINK - YG hờ hững với cột mốc quan trọng.

Fan hiểu rằng 4 cô gái đều đang có định hướng ổn định cho sự nghiệp cá nhân. Nhưng BLACKPINK chính là nền tảng định vị danh tiếng của họ hiện tại và đó là lý do BLINK toàn cầu không thể chấp nhận cột mốc quan trọng 10 năm trôi qua nhạt nhòa chỉ bằng một bài đăng chúc mừng hay đánh dấu kỷ niệm bằng một bộ goods đánh vào "túi tiền" fan.

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Lin
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