Spider-Man: Brand New Day - bom tấn ăn khách nhất 2026 đã phá bao nhiêu kỷ lục?

HHTO - "Spider-Man: Brand New Day" vượt qua kỷ lục của siêu bom tấn một thời "Avengers: Endgame" và các tác phẩm khác về đề tài siêu anh hùng, đồng thời "Nhện iu" cũng vươn lên dẫn đầu đường đua phim ăn khách nhất năm 2026.

Tóm tắt chung: Thiết lập kỷ lục mở màn Bắc Mỹ: Trở thành phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất lịch sử với 360 triệu USD, vượt qua Avengers: Endgame .

Trở thành phim có doanh thu mở màn nội địa cao nhất lịch sử với 360 triệu USD, vượt qua . Thống trị chuỗi kỷ lục nội địa: Bao gồm doanh thu bán vé sớm, đêm chiếu sớm, ngày khởi chiếu thứ Sáu, ngày thứ Hai và ngày thứ Ba cao nhất lịch sử .

Bao gồm doanh thu bán vé sớm, đêm chiếu sớm, ngày khởi chiếu thứ Sáu, ngày thứ Hai và ngày thứ Ba cao nhất lịch sử . Cột mốc doanh thu toàn cầu ấn tượng: 932 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu công chiếu (cao thứ hai lịch sử) và nhanh chóng cán mốc 1,1 tỷ USD chỉ sau 6 ngày.

932 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu công chiếu (cao thứ hai lịch sử) và nhanh chóng cán mốc 1,1 tỷ USD chỉ sau 6 ngày. Bùng nổ tại các quốc gia và hệ thống rạp: Phim lập kỷ lục mở màn mọi thời đại tại nhiều quốc gia (Pháp, Ấn Độ, Brazil, Tây Ban Nha...), xác lập kỷ lục hệ thống rạp toàn cầu cho AMC Theaters, Regal và các định dạng đặc biệt như ScreenX, 4DX, Dolby Cinema.

Siêu phẩm Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) đã tạo nên một cơn "địa chấn" bùng nổ toàn cầu trong năm 2026. Tác phẩm mới nhất thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) khẳng định vị thế thống trị thương hiệu Người Nhện, liên tục thiết lập hàng loạt cột mốc doanh thu ấn tượng và nhanh chóng vươn lên thống trị năm nay. Vậy, dự án có Tom Holland đóng chính đã phá được những kỷ lục nào?

Xô đổ thành tích của siêu phẩm Avengers: Endgame

Tại thị trường nội địa Bắc Mỹ, Spider-Man: Brand New Day vượt qua kỷ lục của siêu bom tấn Avengers: Endgame ra mắt năm 2019 . Tác phẩm lập kỷ lục doanh thu ra mắt 3 ngày cuối tuần cao nhất mọi thời đại với 360 triệu USD (hơn 9.441 tỷ đồng), vượt qua con số 357,1 triệu USD của Endgame. Sự bùng nổ này cũng kéo tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ lên mức kỷ lục 430 triệu USD.

Chưa dừng lại ở đó, bom tấn này ghi nhận lượng vé bán sớm cao nhất lịch sử thị trường Mỹ và Canada, với doanh số 150 triệu USD (3.933 tỷ đồng) tính đến thứ Năm trước ngày ra mắt và cũng vượt qua cột mốc Endgame. Cuộc đại chiến chống lại Thanos cũng đã vụt mất kỷ lục doanh thu đêm đầu tiên vào tay Người Nhện với con số 72 triệu USD. Còn nếu tính riêng thứ Sáu, tác phẩm đạt 169,8 triệu USD, thiết lập kỷ lục ngày khởi chiếu có doanh thu cao nhất lịch sử Bắc Mỹ .

Spider-Man: Brand New Day xô đổ nhiều kỷ lục của Avengers: Endgame.

Sức nóng của Spider-Man: Brand New Day tiếp tục lan rộng khi lập tiếp kỷ lục phim chiếu vào thứ Hai có doanh thu cao nhất lịch sử (46 triệu USD), vượt qua Black Panther. Ngay sau đó, phim vươn lên nắm giữ kỷ lục chiếu vào thứ Ba có doanh thu cao nhất, vượt qua phần Spider-Man: Far From Home. Về lượng khán giả, dự án đạt kỷ lục 24 triệu lượt vé bán ra tại Mỹ trong tuần đầu khởi chiếu ở thời kỳ hậu COVID-19.

Bùng nổ phòng vé toàn cầu

Trên quy mô toàn cầu, Spider-Man: Brand New Day đã cán mốc 1,1 tỷ USD (hơn 28,8 nghìn tỷ đồng) chỉ sau thời gian ngắn công chiếu . Thành tích này đã chính thức vượt qua Toy Story 5 để trở thành phim có doanh thu cao nhất 2026 . Dù vậy, Avengers: Endgame vẫn giữ được kỷ lục cán mốc 1 tỷ USD nhanh nhất lịch sử trong 5 ngày.

Bù lại, hành trình mới của Người Nhện vẫn đang tạo nên cơn sốt tại các hệ thống rạp chiếu phim hàng đầu thế giới . Đối với chuỗi rạp AMC, phim mang về doanh thu toàn cầu cuối tuần cao nhất lịch sử cả về tiền bán vé lẫn dịch vụ bắp nước, lập kỷ lục hệ thống với 10,2 triệu lượt khán giả. Chuỗi rạp Regal Global Entertainment cũng ghi nhận kỷ nghỉ cuối tuần 4 ngày đạt doanh thu kỷ lục hơn 160 triệu USD .

Đối với các định dạng chiếu phim đặc biệt, bộ phim đạt doanh thu ra mắt toàn cầu cao nhất lịch sử cho hai định dạng ScreenX và 4DX. Định dạng Dolby Cinema cũng ghi nhận tuần mở màn kỷ lục tại Bắc Mỹ với hơn 11 triệu USD, đạt doanh thu bình quân trên mỗi phòng chiếu cao nhất lịch sử ở mức 63.000 USD/phòng chiếu, cùng tỷ lệ đặt vé trước kỷ lục chiếm gần 2/3 tổng số vé hiển thị có thể mua.

Sức mạnh thương hiệu của Người Nhện còn thiết lập kỷ lục mở màn tại Pháp (26,6 triệu USD), Ấn Độ (31,8 triệu USD), Brazil (23,8 triệu USD), Tây Ban Nha (15,6 triệu USD), Peru (8,6 triệu USD), Colombia (6,8 triệu USD), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (6,8 triệu USD), Ả Rập Xê Út (5,4 triệu USD), Chile (5 triệu USD), Thổ Nhĩ Kỳ (4,7 triệu USD), Ecuador (4,1 triệu USD) và Bỉ (4 triệu USD) . Tại Việt Nam, tác phẩm mở màn với hơn 90 tỷ đồng và thống trị phòng vé trước các đối thủ nặng ký khác.

Spider-Man: Brand New Day vẫn đang đứng đầu phòng vé Việt. Nguồn: Box Office Vietnam

Thành công của Spider-Man: Brand New Day giúp Tom Holland ghi nhận nhiều thành tích cá nhân nổi bật, khi anh nằm trong số rất ít những diễn viên chính có tất cả phần phim nằm trong thương hiệu riêng lọt Top 100 doanh thu cao nhất mọi thời đại. Với đà tăng trưởng hiện tại, siêu phẩm này được dự đoán sẽ sớm trở thành "thành viên" thứ 8 trong câu lạc bộ doanh thu 2 tỷ USD.

