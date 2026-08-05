Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Diễn viên AI thành ngôi sao nhờ ngoại hình không hoàn hảo, cuộc sống không xa hoa

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong khi nhiều ngôi sao người thật luôn xây dựng hình ảnh hoàn hảo, hào nhoáng thì một diễn viên ảo lại được yêu thích nhờ sự bình dị, gần gũi rất “con người”.

phuong-dao-tu-11.jpg

Lâu nay, các ngôi sao Hoa ngữ luôn chạy theo hình tượng hoàn hảo không tì vết. Ngoại hình luôn phải lung linh, mỗi tấm ảnh đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng, mỗi lần xuất hiện đều thật lộng lẫy, cuộc sống cũng đẹp như mơ với những chuyến du lịch sang trọng, bữa ăn đắt tiền… Nhưng chẳng ngờ mới đây, một diễn viên AI lại được yêu thích nhờ đi ngược lại những tiêu chí trên.

phuong-dao-tu-12.jpg

Từ đầu năm 2026, phim ngắn Hoa ngữ bùng nổ các tác phẩm do AI làm ra. Càng ngày, diễn viên AI càng giống thật, biểu cảm cũng rất sống động, thậm chí còn được khen diễn ngọt hơn diễn viên người thật. Như mới đây, phim ngắn Cô Gái Bị Sa Thải đã tạo nên cơn sốt, thu về hơn 200 triệu lượt xem ở Trung Quốc với kịch bản kể về một cô gái từ thị trấn xa xôi lên thành phố lập nghiệp.

phuong-dao-tu-13.jpg
phuong-dao-tu-16.jpg

Cô Gái Bị Sa Thải ăn khách giúp hai diễn viên chính Phương Đào Tử, Chu Dĩ Hành được yêu thích, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất phim đã nắm bắt xu thế cực nhanh đã lập ngay tài khoản mạng xã hội cho hai ngôi sao AI.

phuong-dao-tu-9.jpg
phuong-dao-tu-10.jpg
phuong-dao-tu-14.jpg
phuong-dao-tu-15.jpg

Phương Đào Tử rất chăm chỉ cập nhật video ghi lại những khoảnh khắc đời thường như tập thể dục, đi siêu thị, nấu ăn, mua sắm. Nếu so về nhan sắc, ngôi sao AI bị xem là không nổi trội bằng nhiều nghệ sĩ người thật. Cuộc sống cũng hết sức bình dị nhưng chẳng ngờ sự gần gũi ấy lại khiến khán giả yêu thích.

phuong-dao-tu-3.jpg

Thậm chí Phương Đào Tử còn được nhiều nhãn hàng mời hợp tác, và ê-kíp của cô vừa báo giá lên tới hơn 1 tỷ đồng cho video dài trên 60 giây, những video quảng cáo ngắn hơn thì giá thấp hơn. Con số này cao hơn nhiều KOL nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng Phương Đào Tử vẫn được săn đón. Bởi các ngôi sao AI sẽ không vướng vào rắc rối tình cảm, bị chê trách tính cách hay những rủi ro tương tự.

phuong-dao-tu-8.jpg

Bởi khán giả đồng cảm với nhân vật cô đóng trong Cô Gái Bị Sa Thải, thương cho cô gái nỗ lực chăm chỉ nên muốn mua hàng do Phương Đào Tử giới thiệu. Và nhìn vào Phương Đào Tử, cuộc cạnh tranh giữa diễn viên AI và người thật sẽ ngày càng căng thẳng.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#diễn viên AI #Phương Đào Tử #diễn viên ảo #diễn viên AI Phương Đào Tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục