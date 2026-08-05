Diễn viên AI thành ngôi sao nhờ ngoại hình không hoàn hảo, cuộc sống không xa hoa

HHTO - Trong khi nhiều ngôi sao người thật luôn xây dựng hình ảnh hoàn hảo, hào nhoáng thì một diễn viên ảo lại được yêu thích nhờ sự bình dị, gần gũi rất “con người”.

Lâu nay, các ngôi sao Hoa ngữ luôn chạy theo hình tượng hoàn hảo không tì vết. Ngoại hình luôn phải lung linh, mỗi tấm ảnh đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng, mỗi lần xuất hiện đều thật lộng lẫy, cuộc sống cũng đẹp như mơ với những chuyến du lịch sang trọng, bữa ăn đắt tiền… Nhưng chẳng ngờ mới đây, một diễn viên AI lại được yêu thích nhờ đi ngược lại những tiêu chí trên.

Từ đầu năm 2026, phim ngắn Hoa ngữ bùng nổ các tác phẩm do AI làm ra. Càng ngày, diễn viên AI càng giống thật, biểu cảm cũng rất sống động, thậm chí còn được khen diễn ngọt hơn diễn viên người thật. Như mới đây, phim ngắn Cô Gái Bị Sa Thải đã tạo nên cơn sốt, thu về hơn 200 triệu lượt xem ở Trung Quốc với kịch bản kể về một cô gái từ thị trấn xa xôi lên thành phố lập nghiệp.

Cô Gái Bị Sa Thải ăn khách giúp hai diễn viên chính Phương Đào Tử, Chu Dĩ Hành được yêu thích, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất phim đã nắm bắt xu thế cực nhanh đã lập ngay tài khoản mạng xã hội cho hai ngôi sao AI.

Phương Đào Tử rất chăm chỉ cập nhật video ghi lại những khoảnh khắc đời thường như tập thể dục, đi siêu thị, nấu ăn, mua sắm. Nếu so về nhan sắc, ngôi sao AI bị xem là không nổi trội bằng nhiều nghệ sĩ người thật. Cuộc sống cũng hết sức bình dị nhưng chẳng ngờ sự gần gũi ấy lại khiến khán giả yêu thích.

Thậm chí Phương Đào Tử còn được nhiều nhãn hàng mời hợp tác, và ê-kíp của cô vừa báo giá lên tới hơn 1 tỷ đồng cho video dài trên 60 giây, những video quảng cáo ngắn hơn thì giá thấp hơn. Con số này cao hơn nhiều KOL nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng Phương Đào Tử vẫn được săn đón. Bởi các ngôi sao AI sẽ không vướng vào rắc rối tình cảm, bị chê trách tính cách hay những rủi ro tương tự.

Bởi khán giả đồng cảm với nhân vật cô đóng trong Cô Gái Bị Sa Thải, thương cho cô gái nỗ lực chăm chỉ nên muốn mua hàng do Phương Đào Tử giới thiệu. Và nhìn vào Phương Đào Tử, cuộc cạnh tranh giữa diễn viên AI và người thật sẽ ngày càng căng thẳng.